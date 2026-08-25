Portarul Laurenţiu Brănescu (32 de ani) a ajuns marți la antrenamentul lui CSC 1599 Șelimbăr și ar putea iscăli contractul în zilele viitoare.

Experimentatul portar a jucat ultima dată în campionatul maltez, la Hibernians și a depus memoriu la FIFA pentru a deveni jucător liber de contract. Ajuns la antrenamentele ”călăreților roșii”, el va avea o discuție și cu antrenorul Eugen Beza și dacă totul va fi ok, portarul va iscăli din postura de jucător liber de contract.

Brănescu a devenit cunoscut în fotbalul românesc prin perioada petrecută la Juventus Torino, club de care a aparţinut în perioada 2009-2020.

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Portarul nu a debutat pentru prima echipă a italienilor, a jucat doar la juniori și tineret, dar s-a pregătit în acea perioadă alături de fabulosul Gianluigi Buffon.

În România, Laurenţiu Brănescu a mai jucat pentru CSM Râmnicu Vâlcea, Dinamo București, Farul Constanța, U Cluj şi Ceahlăul Piatra Neamț. În străinătate, a fost împrumutat de Juventus Torino la la Juve Stabia (Italia), Virtus Lanciano (Italia), Szombathelyi Haladas (Ungaria), Omonia Nicosia (Cipru), HNK Gorica (Croația), Zalgiris (Lituania), Kilmarnock FC (Scoția) și Atromitos (Grecia).

CSC Şelimbăr mai are în lot trei portari, pe titularul Rareş Măluţan, Alexandru Stoian şi Raul Băilă. În cazul legitimării lui Brănescu, probabil Stoian sau Băilă vor fi împrumutați în Liga 3.

Rareș Măluțan (20 ani), titularul din ultimul timp al ”călăreților roșii” rămâne prima soluție de Under pentru Șelimbăr, el având evoluții apreciate și în acest start de sezon.

Brănescu ar intra în calcule doar în cazul unei indisponibilități sau a unei eventuale forme slabe a lui Măluțan, caz în care antrenorul Eugen Beza va trebui să pună în teren cei doi juniori obligatorii la acest nivel.

CSC 1599 Șelimbăr are un start de sezon modest, cu doar 2 puncte obținute în primele patru etape din Liga 2.