Pe scurt: Târgoviștenii vor putea circula gratuit cu autobuzele în fiecare vineri, după ce primăria a anunțat această facilitate pentru toți locuitorii orașului.

Primăria Târgoviște a anunțat că, începând din luna septembrie, transportul public va fi gratuit în fiecare zi de vineri pentru toți călătorii din municipiu.

Decizia a fost comunicată de primarul Daniel Cristian Stan, luni, 24 august 2026, printr-o postare video pe Facebook, potrivit Economica.net.

„Transportul public târgoviștean, un serviciu la standarde extraordinare, aș spune eu. Și avem o veste bună: începând din septembrie, vineri, în fiecare zi de vineri din săptămână, avem transport gratuit pentru toate categoriile de beneficiari. Repet, vineri devine o zi în care transportul public pe raza municipiului Târgoviște este gratuit. Dacă nu ați încercat încă să mergeți cu autobuzele târgoviștene vă invităm să faceți lucrul acesta, vă invităm să beneficiați de unul dintre cele mai moderne sisteme de transport public din România”, a declarat primarul Daniel Cristian Stan.

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Măsura are ca scop încurajarea folosirii transportului în comun pe scară largă, reducerea traficului auto și promovarea mobilității urbane sustenabile. Toate categoriile de beneficiari vor putea circula gratuit cu autobuzele în fiecare vineri, fără restricții de vârstă sau statut social.

Investiții majore în modernizarea transportului public la Târgoviște

În ultimii ani, Primăria Târgoviște a derulat un amplu program de modernizare a transportului public cu fonduri europene. Au fost achiziționate 40 de autobuze hibrid, care au înlocuit vechile microbuze, și au fost construite trei autogări noi. De asemenea, stațiile de transport au fost modernizate, s-au asfaltat șase kilometri de străzi și a fost construit un garaj pentru autobuze.

La sfârșitul anului trecut, municipalitatea a achiziționat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), încă 21 de autobuze electrice, consolidând astfel flota de transport ecologic a orașului.

Prin aceste investiții și noua facilitate de transport gratuit vinerea, autoritățile locale speră să crească atractivitatea transportului public și să reducă poluarea în municipiu.