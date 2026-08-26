Pe scurt: Moartea lui Dolly Parton a stârnit reacții puternice în lumea muzicii. Taylor Swift, Paul McCartney și alte nume mari îi aduc un omagiu emoționant.

Dolly Parton, una dintre cele mai apreciate și iubite artiste ale muzicii country și internaționale, a murit marți, 25 august 2026, la Nashville, Tennessee, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul.

Potrivit Mediafax, dispariția sa a îndoliat o lume întreagă, iar personalități din toate domeniile i-au adus un ultim omagiu.

De-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai bine de șase decenii, Dolly Parton a depășit granițele muzicii country, cucerind generații de fani din întreaga lume. Mesajele transmise după moartea sa nu vorbesc doar despre moștenirea muzicală pe care a lăsat-o, ci și despre generozitatea, umorul și apropierea de oameni care au definit-o ca persoană.

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Taylor Swift a descris dispariția lui Dolly Parton drept greu de imaginat:

„O lume fără Dolly nu pare posibilă, reală sau firească. Dar, datorită generozității fără margini cu care și-a petrecut timpul pe acest pământ și nenumăratelor vieți pe care le-a schimbat în bine, moștenirea ei va dăinui pentru totdeauna”, a transmis cântăreața americană. Swift a subliniat sensibilitatea și forța lui Parton, spunând că artista avea „cea mai blândă inimă” în fața suferinței celorlalți, dar și „o voință de oțel” când își apăra valoarea ca artistă.

Paul McCartney a amintit atât talentul muzical, cât și activitatea filantropică a lui Dolly Parton: „Talentul ei de compozitoare, vocea și activitatea sa filantropică au fost fără egal în lumea muzicii country și este greu să ne imaginăm că trăim într-o lume fără Dolly”.

McCartney a povestit și despre momentul în care Parton a interpretat piesa sa „Let It Be”, considerând acest lucru o mare onoare.

Jane Fonda, care a jucat alături de Dolly Parton în comedia „9 to 5”, a descris-o ca pe o femeie jucăușă, plină de umor, dar și profundă, capabilă să vadă adevărata fire a oamenilor:

„Nu am cunoscut niciodată pe cineva ca ea”, a scris Fonda pe Instagram.

Artiști din toate generațiile îi aduc un ultim omagiu lui Dolly Parton

Linda Ronstadt, care a colaborat cu Dolly Parton și Emmylou Harris la albumul „Trio”, a numit această experiență una dintre cele mai extraordinare din viața sa: „Lumea este mai săracă fără ea”.

Bette Midler a descris dispariția artistei drept „o pierdere cumplită”, spunând că Parton avea „o voce de aur și o inimă pe măsură”.

Din generațiile mai tinere, Kelly Clarkson a vorbit despre felul în care Dolly îi făcea pe cei din jur să se simtă importanți și bineveniți:

„Dolly Parton avea darul de a-i face pe toți să se simtă speciali, văzuți și bineveniți, ca și cum ar fi fost prieteni vechi”.

Kacey Musgraves a rezumat omagiul într-o singură frază: „Dintr-odată, lumea pare mult mai puțin strălucitoare”.

Carrie Underwood a subliniat faptul că Dolly Parton era „probabil singura persoană de pe Pământ pe care toată lumea o iubea și în privința căreia toți erau de acord”.

Reba McEntire, apropiată a lui Dolly Parton, a transmis: „Îți mulțumesc pentru toate lucrurile minunate pe care le-ai făcut pentru noi aici, pe Pământ. Iubirea ta, muzica ta… ai oferit atât de mult din inima ta uriașă. Nu va mai exista niciodată cineva ca tine”.

Vince Gill și-a amintit de momentul în care a cântat alături de Dolly Parton piesa „I Will Always Love You” la Premiile Asociației de Muzică Country, spunând că a fost „unul dintre cele mai frumoase sunete pe care le-am auzit vreodată”.

Regizorul Ken Burns a evocat povestea impresionantă a vieții lui Dolly Parton, care a crescut într-o familie cu 12 copii și a ajuns una dintre cele mai iubite figuri ale muzicii americane: „A plecat de acasă având cu ea doar cântecele sale și a devenit cea mai iubită personalitate a muzicii americane”.

Moștenirea lui Dolly Parton depășește cu mult granițele muzicii country. Melodii precum „Jolene”, „I Will Always Love You”, „Coat of Many Colors” sau „Here You Come Again” au făcut-o cunoscută și iubită în întreaga lume.

Dincolo de muzică, generozitatea a fost una dintre valorile sale fundamentale, iar proiectele sale caritabile, în special cele dedicate alfabetizării copiilor, au schimbat viețile a milioane de oameni. Dolly Parton rămâne în memoria colectivă nu doar prin cântecele sale, ci și prin dragostea și bunătatea cu care a atins viețile celor din jur.