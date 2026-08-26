A pornit din Venezuela și a luat-o de la zero în Canada. Acum aduce gustul Americii Latine la Sibiu, la A-MAÍZ-ING

Ce se întâmplă când aproape 30 de ani de experiență în restaurante, rețete venezuelene, ingrediente aduse din mai multe țări și pasiunea pentru cultura latino-americană se întâlnesc în centrul Sibiului? Rezultatul este A-MAÍZ-ING, un restaurant care își propune să fie mai mult decât un loc unde vii să mănânci: o experiență latino-americană autentică.

În Piața Habermann, sibienii pot descoperi un tip de gastronomie care nu seamănă cu ceea ce găsesc în mod obișnuit în restaurantele cu specific internațional. La A-MAÍZ-ING, accentul cade pe bucătăria autentică din America Latină, cu influențe venezuelene, ingrediente atent alese și rețete pregătite după tehnici tradiționale.

A-MAÍZ-ING este, în cele din urmă, despre curiozitate. Despre a încerca o arepă pentru prima dată, despre a descoperi gustul plantainului sau al maniocului, despre a mânca altfel decât într-o seară obișnuită în oraș.

Mai mult, este și despre o poveste care a început la mii de kilometri distanță și a ajuns, după aproape 30 de ani, în Piața Habermann. iar pentru cei care vor să descopere această poveste direct din farfurie, restaurantul A-MAÍZ-ING îi așteaptă în Sibiu.

100% porumb, ingrediente autentice și rețete cu poveste

Unul dintre elementele care diferențiază A-MAÍZ-ING este folosirea porumbului ca element central al preparatelor. Arepele, una dintre specialitățile restaurantului, sunt pregătite din făină de porumb, iar conceptul pune accent pe preparate în care porumbul este ingredientul principal.

Meniul include, de asemenea, preparate realizate cu ingrediente specifice bucătăriei latino-americane, multe dintre ele aduse special din străinătate.

Făina de porumb folosită pentru arepe este produsă de o moară din apropiere de Milano, după specificațiile necesare pentru preparatele restaurantului. Plantainul și maniocul ajung din Costa Rica printr-un importator din Madrid, peștele folosit în anumite preparate vine din Spania, iar fasolea neagră este cumpărată din Italia.

Pentru cei care evită glutenul, conceptul este cu atât mai interesant: preparatele pe bază de porumb sunt natural fără gluten, iar restaurantul își propune să ofere o experiență gastronomică diferită și pentru acest public.

A-MAÍZ-ING nu este doar despre mâncare

Ideea A-MAÍZ-ING nu se oprește la farfurie. Muzica latino-americană, atmosfera, evenimentele și interacțiunea dintre oameni fac parte din experiența pe care restaurantul vrea să o creeze. „Vreau ca oamenii să descopere o cultură. Mulți cunosc America Latină din filme sau din vacanțe, dar gastronomia spune o poveste mult mai profundă. Mâncarea este doar începutul. Important este sentimentul pe care îl creezi”, spune Angelo Mucciacito.

A-MAÍZ-ING este pregătit să găzduiască aniversări, petreceri private, evenimente corporate și întâlniri de familie, iar serile tematice și karaoke-ul sunt parte din planul de a transforma restaurantul într-un loc în care oamenii vin nu doar să mănânce, ci și să petreacă timp împreună.

Pentru cei care intră pentru prima dată, experiența începe chiar din momentul în care ajung la masă: muzică latino, preparate cu ingrediente pe care poate nu le-au mai încercat și o atmosferă diferită de cea a unui restaurant clasic. Pentru cei care cunosc deja bucătăria latino-americană, este ocazia de a regăsi gusturi autentice.

Peste 250 de recenzii, toate de cinci stele

Deși restaurantul este recent deschis în Sibiu, primele reacții ale clienților sunt deja un indicator important pentru echipă.

A-MAÍZ-ING a strâns peste 250 de recenzii de cinci stele, iar restaurantul a început să atragă atât sibieni, cât și oameni aflați în oraș pentru vacanțe sau în trecere.

„Cel mai bun restaurant etnic din Sibiu, mâncare foarte bună, servire excepțională și cea mai bună Sangria din România! Felicitări!”, „Mâncarea a fost foarte gustoasă, iar personalul a fost super amabil și drăguț” sau „Dacă vrei să simți atmosfera Americii de Sud, mai exact a Venezuelei, încearcă acest restaurant. Staff-ul este foarte amabil. Copiilor le-a plăcut mult mâncarea” sunt doar câteva dintre sutele de recenzii pozitive lăsate de cei care au trecut pragul A-MAÍZ-ING.

Pentru un restaurant aflat la început de drum, feedbackul primit de la clienți este una dintre cele mai importante confirmări că ideea funcționează.„Pentru noi, cel mai important lucru este ca oamenii să plece cu sentimentul că au descoperit ceva nou și să își dorească să se întoarcă”, spune Angelo.

Cine este omul din spatele A-MAÍZ-ING

În spatele restaurantului se află un antreprenor care și-a construit experiența în trei țări și în aproape trei decenii de activitate.

Angelo s-a născut în Venezuela, într-o familie cu rădăcini italiene și venezuelene. La 14 ani, s-a mutat în Canada, unde a început să lucreze într-un restaurant, spălând vase. Nu știa engleză, însă câțiva ani mai târziu, împreună cu fratele său, deschidea primul restaurant în Toronto.

Au urmat mai multe afaceri în industria ospitalității, inclusiv restaurante și un club de dans. Mai târziu, în Spania, Angelo a trecut de la restaurante la producția alimentară și a construit de la zero un brand de produse ecologice care a ajuns la aproape 70 de produse în magazine din regiune.

Alegerea orașului nu a fost întâmplătoare. Soția lui Angelo este din Sibiu, iar familia a decis să lase în urmă viața din Canada și să înceapă un nou capitol în România. Pentru Angelo, A-MAÍZ-ING este și o formă de a întoarce ceva orașului care a devenit casa familiei sale. „România ne-a primit. Acum vreau să dau ceva înapoi și să aduc aici cultura pe care o cunosc”, spune antreprenorul.

„Nu vreau să construiesc doar un restaurant”

Planurile lui Angelo sunt mai mari decât localul din Piața Habermann. Pe termen lung, A-MAÍZ-ING ar urma să se dezvolte printr-o bucătărie centrală, livrări, food truck-uri pentru festivaluri și evenimente, produse congelate și un magazin online dedicat gastronomiei latino-americane.

Dar ambiția este mai mare decât atât: construirea unui brand latino-american care să depășească granițele Sibiului. „Nu vreau să construiesc doar un restaurant. Vreau să construiesc un brand de gastronomie latino-americană recunoscut în România”, spune Angelo.

Începând de vineri, 14 august, preparatele delicioase vor putea fi comandate direct acasă, prin intermediul platformelor Wolt, Bolt și Glovo.

Program: marți–duminică, 17:00–23:00; vineri–sâmbătă, 17:00-00:00.

Pentru noutăți, evenimente și seri speciale, A-MAÍZ-ING poate fi urmărit pe pagina de Facebook a restaurantului, Instagram sau Tik Tok.