Pe scurt: O poveste de curaj și pasiune: Floarea Popoviciu a lăsat banca pentru natură și a investit totul într-o carte dedicată păsărilor din județul Sibiu.

Floarea Popoviciu, referent la Muzeul ASTRA din Sibiu, a ales să își schimbe radical viața, renunțând la o carieră de 15 ani în sistemul bancar pentru a-și urma pasiunea pentru păsări. Povestea ei a fost prezentată de Daniela Cimpean, potrivit unei postări pe Facebook.

Născută în Rotunda de Olt, Floarea a muncit încă din adolescență pentru a-și construi un viitor. La 19 ani a venit la Sibiu, unde s-a angajat la o firmă de confecții pentru a putea rămâne în oraș. „Trebuia să-mi tratez o măsea, așa că am venit la sora mea mai mare, care locuia în Cisnădie. Mi-a plăcut mult Sibiul, încă de la prima vedere”, povestește ea. În paralel cu munca, a început să învețe să lucreze pe calculator, inspirată de colegii studenți care reușeau să combine studiile cu un venit propriu.

După ce a absolvit liceul, Floarea a decis să urmeze Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Provenind dintr-o familie modestă, cu un tată rămas șomer, a fost nevoită să se descurce singură. La admitere, a făcut contestație pentru o întrebare greșit formulată și a reușit să intre cu nota 10, scutindu-se astfel de taxa de școlarizare. În timpul facultății, a lucrat la introducerea de date pentru fiscul italian, iar ulterior a absolvit și un master în managementul calității.

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Cariera în sistemul bancar a început ca operator de introducere date și a continuat ca specialist în plăți, apoi expert financiar-bancar. „Este foarte interesant cum munca ajunge să te domine. Nu realizezi că omul de lângă tine îți este coleg, nu competitor… Devii robot, mănânci pe tastatură, ești un mic mecanism într-o mașinărie imensă”, spune Floarea Popoviciu. După 15 ani, epuizarea a determinat-o să demisioneze, iar liniștea a găsit-o în natură, printre păsări.

Descoperirea pasiunii pentru păsări și debutul la Muzeul ASTRA

Floarea și soțul ei au început să petreacă weekendurile în Pădurea Dumbrava, unde a avut prima întâlnire cu un botgros, pasăre pe care a fotografiat-o și a identificat-o ulterior. Această descoperire a deschis drumul către o nouă pasiune: observarea și studiul păsărilor. „Am simțit o atracție imensă pentru studiul păsărilor. Am descoperit o comunitate de oameni extraordinari, dispuși să te sprijine cu sfaturi și să te îndrume în lumea păsărilor”, povestește ea.

În căutarea unui nou început, Floarea a aplicat pentru un post la Muzeul ASTRA, chiar în ultima zi de depunere a dosarelor. De trei ani, lucrează aici și interacționează cu miile de vizitatori care vin să descopere „Mica Românie” din Pădurea Dumbrava. Printre exponatele din pavilionul multifuncțional, Floarea prezintă și cartea „100 de păsări ușor de văzut”, realizată împreună cu soțul ei, Cedru. Pentru a-și putea tipări cartea, a luat decizia de a-și vinde mașina.

Cartea „100 de păsări ușor de văzut” și recomandările pentru iubitorii de natură

Lucrarea cuprinde 100 de specii de păsări, dintre care 74 au fost identificate doar în Muzeul ASTRA. Floarea Popoviciu menționează printre cele mai spectaculoase specii sturzul viilor, huhurezul mare și păsările de apă de pe Olt, precum șorecarii pescari, țigănușii, cufundarii polari și berzele negre. „Ai nevoie doar de un aparat foto și de puțin timp. Curiozitatea este cea mai mare calitate pe care o poți avea”, recomandă ea viitorilor „păsărari”.

Expoziția cu vânzare de la Muzeul ASTRA adună creațiile meșteșugarilor locali, de la icoane pictate pe lemn și sticlă, la pălării din paie, ii cusute și linguri sculptate. În acest spațiu, Floarea Popoviciu își găsește echilibrul, împărtășind vizitatorilor pasiunea pentru natură și pentru păsările din județul Sibiu.

Povestea Floarei Popoviciu este un exemplu de curaj și dedicare, arătând că echilibrul și împlinirea pot fi găsite urmându-ți pasiunea, chiar dacă asta înseamnă să renunți la confortul unei cariere stabile pentru a explora frumusețea lumii naturale.