Consilierul local PNL, Adrian Bibu, a confirmat oficial că a renunțat la mandatul său din Consiliul Local al Municipiului Sibiu. Decizia, pe care o descrie drept una „corectă și responsabilă”, a fost luată preventiv în contextul recentelor modificări aduse Codului administrativ, pentru a evita orice suspiciune de incompatibilitate.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Adrian Bibu a explicat că hotărârea de a demisiona din Consiliul Local a venit ca urmare a modificării Codului administrativ, o măsură impusă de condițiile asumate de România în relația cu Uniunea Europeană pentru deblocarea unor fonduri.

„Am luat această decizie preventiv, în spiritul legii, pentru a elimina orice posibilă situație de incompatibilitate între funcția de consilier local și cea de administrator public al județului Sibiu”, a transmis Bibu.

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Deși, ulterior deciziei sale inițiale, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a clarificat public faptul că cele două funcții ar putea fi exercitate simultan și nu există o stare de incompatibilitate, liberalul a hotărât să facă un pas în spate definitiv. „Am decis însă să îmi mențin demisia, considerând că aceasta este decizia corectă. În administrația publică, este mai bine să previi o problemă decât să o explici ulterior, pe fondul unor interpretări diferite. Politica românească are nevoie de mai multă claritate, predictibilitate și responsabilitate!”, a concluzionat fostul consilier local în postarea sa.

La scurt timp, filiala PNL Sibiu a reacționat printr-o postare care reiterează argumentele fostului consilier, confirmând sprijinul partidului pentru această hotărâre. Reprezentanții filialei au subliniat caracterul preventiv al gestului, arătând că modificările legislative au determinat „o decizie imediată din partea colegului nostru”. PNL Sibiu a apreciat fermitatea cu care acesta și-a menținut demisia, în ciuda clarificărilor venite de la minister, și a încheiat mesajul cu aprecieri la adresa muncii depuse de acesta în administrația locală: „Îi mulțumim pentru activitatea în interesul sibienilor pe care a avut-o în calitatea de consilier local!”.

Adrian Bibu se afla la al doilea mandat de consilier local. De-a lungul parcursului său politic, a fost candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al municipiului Sibiu. În paralel cu responsabilitățile din forul deliberativ local, începând cu anul 2021, Adrian Bibu deține funcția de administrator public al județului Sibiu, funcție pe care o va ocupa în continuare.