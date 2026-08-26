CSC 1599 Șelimbăr nu va mai avea drept de participare în play-off-ul Ligii 2 din sezonul 2028-2029, dacă nu își va modifica până atunci forma de organizare.

Comitetul Executiv al Federației de Fotbal a aprobat în ședința din 26 august 2026 o decizie care o afectează direct pe CSC 1599 Șelimbăr, echipă care activează în Liga 2.

Începând cu sezonul 2028-2029, în play-off-ul Ligii 2 vor avea drept de participare doar echipele de drept privat, cu excepția cazului în care legislația în vigoare va suferi modificări. CSC 1599 Șelimbăr este un club de drept public, direct subordonat Primăriei Șelimbăr.

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”Măsura vine ca o necesitate de clarificare a statutului competițional, având în vedere că un club de drept public nu se poate afilia la Liga Profesionistă de Fotbal și, implicit, nu are drept de promovare în Superligă.

Prezența unor echipe fără drept de promovare în faza care decide formațiile care urcă în prima ligă sau merg la baraj poate genera suspiciuni și confuzie cu privire la miza sportivă. Decizia nu va fi implementată imediat din sezonul viitor, oferindu-se astfel timp suficient cluburilor să se adapteze la noile cerințe” se arată pe siteul oficial al Federației de Fotbal.

Propunerea FRF a beneficiat de sprijin din partea cluburilor din Liga 2: 15 au votat în favoarea acestei propuneri, un singur club s-a opus, iar restul s-au abținut.

Pe viitor, clubul finanțat de Primăria Șelimbăr ar putea lua în calcul să își schimbe forma de organizare. ”Noi încercăm să atragem parteneri privați, dar momentan nu avem unul care să preia frâiele clubului. Rezultatele bune aduc și sponsori, altfel e mai greu” a spus Claudiu Arion, directorul executiv al clubului CSC 1599 Șelimbăr.

”Călăreții roșii” au fost în play-off-ul Ligii 2 doar în sezonul 2023-2024, când Primăria Șelimbăr a alocat un buget considerabil, iar pe banca tehnică a fost Claudiu Niculescu.