Pe scurt: Vrei să vezi cum arată din interior un festival internațional de film? Astra Film Festival deschide înscrierile pentru voluntari, cu roluri variate și experiențe unice.

Astra Film Festival, considerat cel mai important festival de film documentar din Europa de Est, a anunțat că definitivează în aceste zile echipa de elită a voluntarilor pentru ediția din 2026, care se va desfășura la Sibiu în perioada 17–25 octombrie.

Potrivit organizatorilor, voluntarii vor fi repartizați în funcție de preferințele exprimate și de locurile disponibile, având la dispoziție nouă departamente distincte și beneficiind de training specific pentru fiecare rol.

Organizatorii festivalului au transmis un apel către cei interesați să se alăture echipei:

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„La Astra Film Festival nu închidem ochii. Și nici nu rămânem fără cuvinte. Privim lumea așa cum este, punem întrebări, descoperim povești și vorbim despre ele. Vino în echipa noastră dacă vrei să vezi cum arată din interior un festival internațional de film!”

Dumitru Budrala, directorul fondator Astra Film Festival, a subliniat importanța voluntarilor în buna desfășurare a evenimentului:

„Punem cel mai mare preț pe voluntari și îi primim cu mult drag în marea echipă Astra Film Festival. Le recunoaștem rolul activ atât în desfășurarea festivalului, cât și în comunicarea lui. Sunt interfața vizibilă, vie, cu publicul AFF de toate vârstele. Totodată, experiența voluntariatului AFF s-a dovedit de-a lungul timpului un adevărat proces de formare, implicare și reprezentare a valorilor festivalului.”

Voluntarii vor putea alege să se implice în unul dintre cele nouă departamente:

Astra Film Junior : sprijin pentru activitățile dedicate copiilor și adolescenților, de la întâmpinarea grupurilor până la orientarea lor în spațiile festivalului.

: sprijin pentru activitățile dedicate copiilor și adolescenților, de la întâmpinarea grupurilor până la orientarea lor în spațiile festivalului. Guest : relația cu invitații festivalului, întâmpinarea și sprijinirea acestora pe parcursul evenimentului.

: relația cu invitații festivalului, întâmpinarea și sprijinirea acestora pe parcursul evenimentului. Spații de Proiecție și Locații : interacțiune directă cu publicul în sălile și locațiile festivalului, gestionarea accesului și orientarea participanților.

: interacțiune directă cu publicul în sălile și locațiile festivalului, gestionarea accesului și orientarea participanților. Management al Crizelor și Suport Administrativ : departament dinamic pentru cei care se adaptează ușor și pot interveni rapid acolo unde este nevoie de sprijin.

: departament dinamic pentru cei care se adaptează ușor și pot interveni rapid acolo unde este nevoie de sprijin. Media / Creatori de conținut Social Media : crearea de conținut pentru TikTok, Instagram și alte canale ale festivalului, în colaborare cu echipa de Comunicare.

: crearea de conținut pentru TikTok, Instagram și alte canale ale festivalului, în colaborare cu echipa de Comunicare. Public Speaking: implicare în sesiunile Q&A, interacțiune cu invitații și publicul, exersarea abilităților de vorbit în fața oamenilor.

Din acest an, voluntarii vor avea la dispoziție propriile canale social media, unde își vor putea exprima experiența de festival în stil propriu.

Această noutate le oferă ocazia să devină creatori de conținut și să contribuie la promovarea evenimentului din perspectiva lor.

Astra Film Festival, fondat în 1993, este cel mai longeviv festival de film din România și unul dintre cele mai prestigioase evenimente de non-ficțiune din Europa. Festivalul este inclus pe lista scurtă a European Film Academy, având dreptul de a nominaliza direct la European Film Awards.

Evenimentul este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, co-finanțat de Primăria Sibiu și susținut de Consiliul Județean Sibiu, fiind un proiect cultural strategic al Ministerului Culturii.