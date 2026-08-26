Un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost reținut de polițiștii sibieni, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe.

Agresiunea ar fi avut loc pe 27 iulie, în jurul orei 00:30, într-un local din municipiul Sibiu. În urma investigaților, polițiștii l-au reținut pe agresorul în vârstă de 26 de ani, domiciliat în localitatea Rășinari.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, conflictul s-a produs într-un local din zona străzii Pădurea Dumbrava din municipiul Sibiu.

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„În urma investigațiilor desfășurate, polițiștii au stabilit faptul că, la data de 27 iulie a.c., în jurul orei 00:30, în incinta unui local din municipiul Sibiu, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, în vârstă de 26 de ani, domiciliat în localitatea Rășinari, ar fi agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 24 de ani, domiciliat în aceeași localitate. În baza materialului probator administrat în cauză, polițiștii au dispus față de bărbatul în vârstă de 26 de ani măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore”, a transmis IPJ Sibiu.

Cercetările sunt continuate la nivelul Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

IPJ Sibiu precizează că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.