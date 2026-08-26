Pe scurt: Călătorii devin indicator de performanță la CFR SA, iar întârzierile trenurilor vor fi publicate lunar. Vezi ce alte reguli noi a anunțat Radu Miruță.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat miercuri, 26 august 2026, semnarea ordinului pentru viitorul Consiliu de Administrație al CFR SA și publicarea Strategiei feroviare și a Contractului de activitate și performanță al companiei.

Potrivit Digi24, aceste măsuri fac parte dintr-un set de reguli noi menite să crească performanța și responsabilitatea la companiile de stat din transporturi.

Miruță a explicat că, până acum, scrisorile de așteptări pentru consiliile de administrație erau tratate ca simple formalități, iar selecția era adesea politică.

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„Schimbăm regulile jocului la companiile de stat din transporturi pentru a încuraja performanța”, a declarat ministrul.

El a subliniat că, în noul mandat al Consiliului de Administrație al CFR SA (2027-2031), călătorul devine indicator de performanță: minutele de întârziere din vina infrastructurii vor fi măsurate pentru fiecare tren și publicate lunar, atât la nivel de rețea, cât și pe fiecare magistrală.

Întârzierile trenurilor și restricțiile de viteză vor fi raportate public lunar

Un program anual de eliminare a restricțiilor punctuale va fi implementat, cu efectul exprimat public în minute de mers câștigate pe rute concrete precum București-Constanța, București-Brașov sau Cluj-Oradea. Miruță a precizat că miliardele investite în modernizări nu mai pot fi lăsate fără întreținere ani la rând.

Pe magistralele București-Constanța și București-Arad, indisponibilitatea infrastructurii trebuie să scadă cu 8% pe an, iar bilanțul restricțiilor de viteză pe secțiunile modernizate trebuie să fie negativ, adică numărul kilometrilor de restricții eliminați să fie cel puțin egal cu cei nou-apăruți. Minimum 30% din fondurile de întreținere vor fi alocate, prin regulă scrisă, pentru protejarea acestor secțiuni.

Ministrul a anunțat și operaționalizarea sistemului de performanță prevăzut de lege, cu plăți efective între CFR și operatori pentru întârzierile imputabile fiecărei părți.

„Gata cu datul vinei în cerc”, a spus Miruță.

De asemenea, sistemul ERTMS, finanțat din fonduri europene, trebuie să fie pus efectiv în funcțiune, nu doar instalat. Pentru linia București Nord-Constanța, autorizarea este prevăzută până la finalul anului 2027, iar exploatarea comercială din prima jumătate a lui 2028, cu un grad de utilizare de minimum 95% din 2028.

Digitalizare, transparență și criterii stricte pentru conducerea CFR SA

Miruță a anunțat că ordinele de circulație vor fi transmise și confirmate electronic, cu trasabilitate completă, eliminându-se astfel documentele pe hârtie. În următoarele 12 luni, va fi realizat un inventar complet al regulilor interne care mențin personal în posturi observaționale unde tehnologia poate prelua aceste sarcini.

Fiecare regulă va fi păstrată doar dacă este justificată printr-o analiză de risc, nu din obișnuință. Ministrul a subliniat că siguranța va rămâne prioritară, dar mijloacele de asigurare vor fi modernizate.

Printre alte reguli noi, ministrul a menționat introducerea contabilității analitice pe secții de circulație-pilot în 12 luni și pe întreaga rețea în 24 de luni, pentru a determina costul real pe kilometru.

Pierderile companiei trebuie să scadă cu minimum 5% pe an, fără artificii contabile, iar costul de mentenanță să scadă cu 2% anual în termeni reali, cu condiția ca programul de întreținere să fie realizat integral. Constructorii vor fi plătiți la timp, iar plățile restante vor fi plafonate și monitorizate public.

Stațiile de cale ferată vor intra într-un program multianual de modernizare, cu peroane la standard, informare în timp real și accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Pentru transportul de marfă, administratorul infrastructurii va avea pentru prima dată o strategie dedicată, cu timpi de tranzit măsurați pe coridoarele europene, trase competitive și reactivarea liniilor industriale, în corelare cu Portul Constanța.

Miruță a atras atenția și asupra pierderii de competențe tehnice, considerată la fel de gravă ca uzura șinei. Se va implementa un plan de succesiune pentru funcțiile critice, recrutare de tineri specialiști în colaborare cu universitățile tehnice și recalificare spre mentenanță și siguranță, odată cu automatizarea.

Remunerația variabilă pentru conducerea CFR SA va fi acordată doar dacă gradul de realizare depășește 85%. Sub acest prag, nu se acordă niciun bonus. Fiecare proiect major va avea un administrator-sponsor din consiliu, cu numele comunicat public.

Obligațiile legale neîndeplinite la termen vor constitui motiv de revocare, iar trimiterea în judecată pentru corupție va duce la revocare automată.

„Cine nu performează – fără mandat nou”, a subliniat Miruță.

Ministrul a concluzionat că, de acum, răspunderea la CFR SA va avea indicatori, termene și consecințe clare. Procedura de selecție pentru noul consiliu este în desfășurare, iar Miruță a încurajat profesioniștii din domeniu să se implice activ în conducerea companiei.

În contextul acestor schimbări, trenurile din România au adunat întârzieri de peste 390.000 de minute într-un singur an, iar CFR lucrează la eliminarea restricțiilor de viteză pe anumite rute, potrivit datelor publicate anterior.