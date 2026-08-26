Pe scurt: Cinema City intră pe piața din Sibiu cu o achiziție importantă și planuri de extindere. Compania vizează modernizarea sălilor și deschiderea de noi locații în următorii ani.

Cinema City a preluat multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, extinzându-și rețeaua locală la 30 de cinematografe.

Potrivit Economica.net, multiplexul din Sibiu dispune de nouă săli și 1.378 de locuri, urmând să fie modernizat pentru a oferi o experiență actualizată iubitorilor de film.

Yakov Borover, Head of Operations & Company Director la Cinema City România, Bulgaria și Planet Israel, a declarat:

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„Sibiul a fost mereu în planurile noastre de extindere, iar finalizarea achiziției Cine Gold marchează momentul în care devenim oficial parte din acest oraș cu o identitate puternică, recunoscut la nivel european, cu un public care are un apetit deosebit pentru experiențe memorabile”.

Plan de investiții de 15 milioane de euro până la finalul lui 2027

Compania a anunțat un plan de investiții de 15 milioane de euro până la sfârșitul anului 2027. Sumele vor fi folosite atât pentru renovarea cinematografelor existente, cât și pentru deschiderea de noi locații. Următoarea inaugurare este programată pentru primăvara anului 2027, când va fi deschis un multiplex în Promenada Mall București.

În 2025, afacerile Cinema City în România au depășit 350 de milioane de lei, în creștere cu 13% față de 2024. Profitul raportat a fost de 67 de milioane de lei, cu 5% mai mult decât în anul precedent.

Cinema City, parte din Regal Global Entertainment, își consolidează prezența în România

Grupul Cinema City aparține Regal Global Entertainment, al doilea cel mai mare operator de cinema la nivel mondial, prezent în 10 teritorii.

În România, compania operează în 22 de orașe, printre care București, Baia Mare, Iași, Timișoara și, mai nou, Sibiu. Rețeaua locală numără 30 de multiplexuri, 273 de ecrane și peste 48.378 de locuri.

Multiplexul din Sibiu, recent achiziționat, va fi inclus în planurile de modernizare și extindere ale companiei, consolidând astfel oferta de cinematografe moderne din oraș.