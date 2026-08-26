Pe scurt: Șoferii care intră în localități din vestul țării vor vedea covor roșu și afișaje electronice care le indică viteza, parte dintr-un proiect național pentru reducerea accidentelor.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a amenajat zece zone cu covor rutier roșu la intrarea și ieșirea din cinci localități din vestul țării, potrivit Mediafax.

Măsura face parte dintr-un proiect național finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), având ca scop calmarea traficului și creșterea atenției șoferilor la intrarea în localități.

Zonele cu covor roșu au fost amplasate pe raza Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, la intrarea și ieșirea din localitățile Lipova (pe DN 7, județul Arad), Mintia și Bănița (pe DN 7 și DN 66, județul Hunedoara), precum și Bocșa și Berzovia (pe DN 58B, județul Caraș-Severin).

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CNAIR precizează că covorul roșu are rolul de a atrage atenția șoferilor că intră într-o zonă unde viteza trebuie redusă. Aceste zone sunt completate de afișaje electronice care arată viteza reală a fiecărui vehicul.

Dacă șoferul circulă cu o viteză adaptată zonei, afișajul se colorează în verde, iar dacă depășește limita, culoarea afișajului devine roșie.

Proiectul este derulat la nivel național de CNAIR, cu finanțare prin PNRR, și urmărește să ofere un semnal vizual clar pentru șoferi, astfel încât aceștia să reducă viteza la timp, nu doar din inerție.

Reprezentanții CNAIR susțin că un astfel de semnal poate face diferența între păstrarea unei viteze neadaptate și reducerea acesteia înainte de a intra în localitate.

Acțiunea face parte dintr-o serie de măsuri implementate de CNAIR pentru creșterea siguranței rutiere pe drumurile naționale. Recent, instituția a anunțat și alte inițiative, precum introducerea noilor taxe de drum pentru TIR-uri.