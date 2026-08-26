Compania sibiană CON-A va proiecta și construi noul stadion din Oradea, o arenă modernă cu 16.291 de locuri. Contractul, în valoare de peste 327 de milioane de lei fără TVA, a fost semnat la sediul Companiei Naționale de Investiții (CNI), iar din partea CON-A documentul a fost semnat de Sorin Cristea, CEO-ul companiei. Dacă termenele prevăzute vor fi respectate, stadionul ar putea fi gata în 2029.

CON-A Operations, companie din Sibiu, este liderul asocierii cu Prodesign Engineering & Construction care a câștigat licitația pentru proiectarea și execuția noii arene din Oradea.

Contractul a fost semnat marți, la sediul Companiei Naționale de Investiții din București. Investiția este derulată prin CNI, sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Din partea constructorului sibian, contractul a fost semnat de Sorin Cristea, CEO CON-A.

CON-A: „Abordăm acest proiect cu responsabilitatea și experiența acumulate în peste 35 de ani”

Reprezentanții companiei sibiene au confirmat semnarea contractului și au precizat că experiența acumulată în cei peste 35 de ani de activitate va fi pusă în slujba unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură sportivă din Oradea.

„Mulțumim CNI și Ministerului Dezvoltării pentru încrederea acordată. Abordăm acest proiect cu responsabilitatea și experiența acumulate în peste 35 de ani de construcții”, au transmis reprezentanții CON-A.

Compania sibiană are deja o legătură importantă cu Oradea. CON-A este constructorul fabricii de anvelope Nokian Tyres, proiect realizat, potrivit primarului Florin Birta, într-un timp de mai puțin de un an.

„Este o firmă cu care Oradea are deja o legătură, CON-A fiind compania care a construit fabrica Nokian într-un timp impresionant, de mai puțin de un an”, a precizat primarul Oradiei, conform ebihoreanul.ro .

Contract de peste 327 de milioane de lei

Contractul pentru proiectarea și construirea stadionului are o valoare de peste 327 de milioane de lei fără TVA.

Valoarea totală a investiției aprobate de Guvern este însă mai mare și ajunge la aproximativ 472,9 milioane de lei cu TVA.

Primarul Florin Birta a descris semnarea contractului drept un nou pas important pentru realizarea investiției. „După ce ieri Consiliul Local Oradea a aprobat cota de 25% din valoarea contractului de lucrări, sumă care va permite demararea construcției în anul 2027, astăzi s-a făcut un nou pas important: a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru noul stadion din Oradea, la sediul Companiei Naționale de Investiții”, a transmis Florin Birta.

Oradea pune peste 71 de milioane de lei pentru ca lucrările să înceapă în 2027

Semnarea contractului a venit la o zi după ce Consiliul Local Oradea a aprobat ca municipalitatea să suporte 25% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj.

Contribuția orașului se ridică la aproximativ 59 de milioane de lei fără TVA, adică aproximativ 71,37 milioane de lei cu TVA.

Din această sumă ar urma să fie plătite lucrările executate în 2027, până când finanțarea de la bugetul de stat va putea fi reluată prin Compania Națională de Investiții.

Soluția a fost aleasă pentru ca șantierul să poată fi deschis în 2027 și proiectul să nu fie împins până în 2028.

Șase luni pentru proiectare și doi ani pentru construcție

Odată semnat contractul, asocierea condusă de CON-A va începe etapa de proiectare. Termenul prevăzut pentru aceasta este de maximum șase luni.

După finalizarea proiectării vor putea începe lucrările propriu-zise, care au un termen contractual de 24 de luni.

„Potrivit contractului, proiectarea va fi finalizată în cel mult șase luni, după care vor începe lucrările propriu-zise, cu o durată de 24 de luni. Asta înseamnă că, dacă termenele sunt respectate, în 2029 Oradea ar putea avea un stadion nou, modern și la standarde europene”, a explicat Florin Birta.

Stadion de 16.291 de locuri, fără pistă de atletism

Noua arenă va fi construită pe strada Făgărașului nr. 2 din Oradea și va avea o capacitate de 16.291 de locuri.

Stadionul nu va avea pistă de atletism și va fi destinat în principal meciurilor de fotbal. Proiectul face parte dintr-un complex sportiv mai amplu care ar urma să fie dezvoltat în zona străzii Făgărașului.

Demersurile pentru construirea noii arene au început în perioada în care Ilie Bolojan era primarul municipiului Oradea.

CON-A a câștigat o licitație cu șase oferte

Licitația pentru proiectare și execuție a fost organizată de Compania Națională de Investiții, iar în procedură au fost depuse șase oferte.

Câștigătoare a fost desemnată asocierea CON-A Operations – Prodesign Engineering & Construction, cu firma sibiană în poziția de lider.

Atribuirea contractului a fost urmată de contestații și procese. Ultima cerere de revizuire a fost respinsă definitiv de Curtea de Apel București în 17 iunie 2026, eliminând astfel unul dintre ultimele obstacole înaintea semnării contractului.

După finalizarea procedurilor și asumarea unei părți din finanțare de către municipalitatea Oradea, proiectul intră acum în etapa de proiectare. Dacă graficul anunțat va fi respectat, CON-A Sibiu ar urma să finalizeze noul stadion din Oradea în 2029.