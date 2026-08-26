Pe scurt: La Sadu, copiii sunt încurajați să-și dezvolte imaginația prin ateliere de scriere și explorare. Rural Camp aduce educația aproape de natură și comunitate.

Comuna Sadu găzduiește în această perioadă Rural Camp, un program dedicat copiilor din localitate, aflat la a doua zi de activități.

Potrivit unei postări publicate de Primăria Sadu pe Facebook, participanții sunt implicați în ateliere de scriere creativă și descoperire a valorilor locale, sub îndrumarea organizatorilor.

Organizatorii au pus accent pe importanța începutului în orice poveste, invitând copiii să-și imagineze și să scrie propriile aventuri. Un exemplu de poveste propusă în cadrul atelierului a fost cea a lui Charlie, un personaj care pornește într-o călătorie prin Pădurea Fermecată, descoperind noi poteci și folosindu-se de un creion primit de la bunicul său.

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Povestea a fost folosită ca punct de plecare pentru exerciții de imaginație și discuții despre curaj, explorare și creativitate.

„Scriem povești. Descoperim valori”, au transmis organizatorii, subliniind rolul acestor activități în dezvoltarea personală a copiilor.

Rural Camp urmărește să creeze un spațiu în care cei mici să se exprime liber, să colaboreze și să învețe despre importanța comunității și a tradițiilor locale.

Programul face parte din eforturile Primăriei Sadu de a investi constant în educația copiilor și de a oferi alternative de petrecere a timpului liber în mediul rural. Pe lângă atelierele de scriere, copiii au ocazia să participe la activități în aer liber și să exploreze împrejurimile comunei, cunoscută pentru proiecte precum traseul Mocănița Sadu – Satul Luminii.

Potrivit Primăriei Sadu, Rural Camp continuă cu noi activități în zilele următoare, menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă al copiilor din comună.