Pe scurt:
Un caz de crimă vechi de patru ani a fost elucidat în Vâlcea, după ce suspectul a fost reținut miercuri. Victima fusese dată dispărută, iar trupul a fost găsit ascuns într-o pădure.
Un bărbat de 32 de ani a fost reținut miercuri, 26 august 2026, fiind suspect într-un caz de omor petrecut în urmă cu patru ani, potrivit Mediafax. Ancheta a fost demarată de polițiștii din Vâlcea după ce, în aprilie 2025, au fost sesizați cu privire la dispariția unui bărbat de 35 de ani din comuna Crețeni.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, în urma verificărilor efectuate în cazul dispariției, au apărut indicii că bărbatul ar fi fost ucis, iar cadavrul său ar fi fost ascuns. Investigațiile au arătat că, în vara anului 2022, concubina victimei, care are acum 37 de ani, ar fi început o relație cu un alt bărbat, în prezent în vârstă de 32 de ani.
Într-o noapte din august 2022, suspectul ar fi mers la locuința victimei și ar fi lovit-o de mai multe ori cu un ciocan în zona capului, provocându-i decesul. Ulterior, cadavrul ar fi fost transportat și ascuns într-o zonă împădurită din apropierea satului Streminoasa.
Cadavrul victimei a fost identificat în urma cercetărilor. În dimineața zilei de miercuri, 26 august 2026, bărbatul de 32 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. El urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea, cu propunere de arestare preventivă.
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