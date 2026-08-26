Pe scurt: O scădere istorică a debitului Dunării a declanșat o adevărată febră a fosilelor în Bulgaria, unde voluntarii caută rămășițe de mamut pe malurile fluviului.

Scăderea debitului Dunării a adus la lumină mai multe fosile de mamut pe malurile fluviului din Bulgaria, atrăgând zeci de voluntari dornici să participe la cercetări paleontologice.

Potrivit Mediafax, Muzeul Regional de Istorie din Ruse a organizat această inițiativă, la care au luat parte peste 30 de voluntari, printre care copii și adulți.

Participanții s-au adunat pe malurile secate ale Dunării bulgărești, unde nivelul scăzut al apei a scos la iveală, în luna iulie, oase de mamut.

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Prima descoperire a fost un dinte de mamifer, care a fost fotografiat, numerotat și plasat într-o pungă sigilată pentru examinări ulterioare.

Krassimir Kirov, curatorul muzeului, a declarat: „Aș spune că nu există niciun alt loc de-a lungul Dunării care să fi adus atâtea descoperiri”.

El a precizat că, după ce a fost găsit primul mamut, a început să primească zeci de apeluri de la oameni care raportau alte descoperiri. Kirov a identificat personal oasele găsite de voluntari.

Voluntarii primesc instrucțiuni de siguranță și identificare a fosilelor

Inițiativa a fost organizată nu doar pentru a colecta fosile, ci și pentru a-i învăța pe participanți cum să recunoască diferite descoperiri și să respecte măsuri de siguranță.

„Am decis să organizăm acest studiu pentru a-i învăța pe oameni cum să recunoască diferite descoperiri și pentru a le oferi sfaturi de siguranță”, a explicat Kirov pentru AFP.

Voluntarii sunt instruiți să avanseze în linie și, dacă cineva observă ceva, să ridice mâna pentru ca întregul grup să se oprească. Este interzisă atingerea obiectelor metalice, deoarece acestea ar putea fi muniție sau explozibili.

O experiență rară pentru participanți, pe fondul schimbărilor climatice

Ekaterina Yordanova, psiholog, a descris experiența ca fiind una deosebită: „Este o ocazie foarte rară să te simți atât de aproape de istorie”. Ea a adăugat că, deși este îngrijorător să vezi Dunărea în această stare, situația oferă și oportunitatea de a descoperi lucruri noi.

Descoperirile de pe malurile Dunării se înscriu într-un val de interes pentru fosile și istorie naturală, similar cu expozițiile de la muzee din România, precum cele de la Muzeul de Istorie Naturală Sibiu.