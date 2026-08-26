Pe scurt: Cinema City intră pe piața din Sibiu cu prețuri reduse la bilete și promoții dedicate familiilor. Multiplexul din Promenada Mall devine a 30-a locație a rețelei în România.

Rețeaua Cinema City, cel mai mare operator de cinematografe din România, a anunțat miercuri, 26 august 2026, preluarea multiplexului din Promenada Mall Sibiu.

Potrivit unui comunicat de presă, această achiziție marchează extinderea rețelei la 30 de locații la nivel național, cu un total de 273 de ecrane și peste 48.378 de locuri.

Multiplexul din Promenada Mall Sibiu dispune de 9 săli și 1.378 de locuri, fiind pregătit să primească publicul într-un spațiu modernizat. Odată cu integrarea în rețeaua Cinema City, sibienii vor avea acces la același calendar de proiecții, avanpremiere și evenimente speciale ca și spectatorii din marile orașe ale țării.

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Plan de investiții de 15 milioane de euro până în 2027

Preluarea multiplexului din Sibiu face parte dintr-un plan mai amplu de investiții, în valoare de 15 milioane de euro, pe care Cinema City îl va derula în România până la finalul anului 2027. Acest plan include renovarea locațiilor existente și deschiderea de noi cinematografe. Următoarea inaugurare anunțată de companie este la Promenada Mall București, unde va fi deschis al cincilea multiplex Cinema City din capitală, estimat pentru primăvara anului 2027.

„Sibiul a fost mereu în planurile noastre de extindere, iar finalizarea achiziției Cine Gold marchează momentul în care devenim oficial parte din acest oraș cu o identitate puternică, recunoscut la nivel european, cu un public care are un apetit deosebit pentru experiențe memorabile. Am venit la Sibiu cu mult entuziasm și emoție, conștienți de exigența publicului local. Ne dorim să fim la înălțimea așteptărilor, să ne integrăm firesc în viața comunității și să câștigăm încrederea și mândria sibienilor”, a declarat Yakov Borover, Head of Operations & Company Director la Cinema City România, Bulgaria și Planet Israel.

Bilete de la 30 de lei și oferte speciale pentru sibieni

Odată cu deschiderea din Sibiu, Cinema City introduce o serie de promoții pentru publicul local. Prețul biletelor pornește de la 30 de lei, iar în fiecare zi de marți, în cadrul ofertei „Cinemarți”, biletele pentru filme 2D costă 21,9 lei, iar cele pentru 3D, 23,9 lei.

De asemenea, pentru animațiile dublate cu clasificarea A.G., adulții care vin împreună cu familia pot achiziționa bilete la preț de copil, oferta fiind valabilă pentru maximum doi adulți și minimum un copil sub 10 ani.

Cinema City face parte din grupul Regal Global Entertainment, al doilea cel mai mare operator de cinema din lume, prezent în 10 teritorii. În România, rețeaua acoperă 22 de orașe, inclusiv București, Baia Mare, Iași, Timișoara și, de acum, Sibiu.

Compania este recunoscută pentru tehnologiile de ultimă generație pe care le implementează în sălile sale, precum 4DX, IMAX și sisteme de proiecție laser de înaltă fidelitate.

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