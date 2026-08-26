Pe scurt: Turul Ciclist al Sibiului a anunțat dispariția lui Viorel Grosu, figură marcantă a ciclismului românesc. Comunitatea ciclistă îi aduce un ultim omagiu.

Comunitatea ciclismului românesc este în doliu după ce Viorel Grosu, unul dintre cei mai respectați susținători ai Turului Ciclist al Sibiului, a încetat din viață.

Anunțul a fost făcut de organizatorii competiției, care au transmis un mesaj emoționant pe pagina oficială de Facebook, miercuri, 26 august 2026.

Viorel Grosu a fost „un mare prieten al Turului Ciclist al Sibiului, un om de care se leagă o bună parte a istoriei ciclismului românesc a ultimilor ani, a cărui amintire o vom păstra pentru totdeauna în inimile noastre”.

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Organizatorii au transmis condoleanțe familiei îndurerate și au subliniat impactul pe care l-a avut Viorel Grosu asupra dezvoltării ciclismului în România.

Cine a fost Viorel Grosu

Originar din Zărnești, Viorel Grosu a fost multiplu campion național la ciclism înainte de a deveni antrenor. Timp de mai multe decenii, a activat la clubul Torpedo Zărnești, unde a format numeroase generații de sportivi și s-a implicat inclusiv în pregătirea loturilor naționale de juniori. În 2017, a candidat la președinția Federației Române de Ciclism, iar în ultimii ani a făcut parte din Comisia Tehnică a forului național.

Viorel Grosu a avut, de asemenea, un rol esențial în cariera fiului său, Eduard Grosu, unul dintre cei mai titrați cicliști români ai ultimului deceniu. Eduard Grosu a devenit campion național la șosea și contratimp, a câștigat etape în Turul Croației, Turul Qinghai Lake și Turul României și a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Tokyo. În 2015, el a obținut locul 5 în etapa a 13-a din Giro d’Italia, cea mai bună clasare a unui ciclist român în istoria competiției.

Turul Ciclist al Sibiului a devenit un reper pentru ciclismul românesc, iar memoria lui Viorel Grosu va rămâne vie în rândul celor care i-au cunoscut pasiunea și dedicarea.

Competiția a adunat de-a lungul timpului sportivi de top și a scris pagini importante în istoria sportului, așa cum s-a întâmplat și în ediția din 2026, când Lorenzo Finn a devenit cel mai tânăr campion din istoria competiției.