Două seri speciale la Teatrul Gong din Sibiu: teatru, dans și umor argentinian

Pe scurt: Un spectacol de dans și teatru din Argentina, apreciat internațional, va fi prezentat la Sibiu în luna noiembrie. Biletele sunt disponibile online.

Teatrul Gong Sibiu anunță organizarea a două reprezentații ale spectacolului „Un Poyo Rojo”, o producție argentiniană ce va avea loc în zilele de joi, 19 noiembrie și vineri, 20 noiembrie, ambele de la ora 19:00.

Potrivit Teatrului Gong Sibiu, spectacolul este regizat de Hermes Gaido, iar coregrafia poartă semnăturile lui Nicolás Poggi, Luciano Rosso și Alfonso Barón.

„Un Poyo Rojo” este o producție a companiei Poyo Rojo/T4, cu Maxime Seugé și Jonathan Zak ca producători. Spectacolul îi are în distribuție pe Alfonso Barón și Luciano Rosso, doi artiști recunoscuți pe scena internațională pentru performanțele lor în dans și teatru fizic.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Montarea este apreciată pentru combinația dintre teatru fizic, dans contemporan și umor, aducând pe scenă o poveste non-verbală, plină de energie și expresivitate. Regia și luminile sunt semnate de Hermes Gaido, care a colaborat cu o echipă de coregrafi și artiști pentru a crea un spectacol unic, cu o identitate vizuală puternică.

Reprezentațiile sunt recomandate publicului cu vârsta peste 14 ani, datorită temelor abordate și stilului de interpretare. Evenimentul se adresează atât iubitorilor de teatru, cât și celor pasionați de dans contemporan și performance-uri experimentale.

Biletele pentru cele două reprezentații pot fi achiziționate online. Organizatorii recomandă rezervarea din timp, având în vedere interesul crescut pentru acest tip de producții internaționale.

Teatrul Gong Sibiu continuă astfel să aducă pe scena locală spectacole de referință din circuitul internațional, oferind publicului șansa de a descoperi noi forme de expresie artistică.