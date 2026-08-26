Pe scurt: Două zile cu vreme severă: ANM avertizează asupra ploilor torențiale, vijeliilor și grindinei în mai multe regiuni. Vezi ce zone sunt vizate și ce fenomene meteo pot apărea.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări cod galben de instabilitate atmosferică, valabile pentru miercuri, 26 august 2026, și joi, 27 august 2026.

Potrivit Mediafax, cele mai afectate zone vor fi zona montană, estul și sud-estul Transilvaniei, dar și alte regiuni din țară.

Miercuri, 26 august 2026, în cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Fenomenele se vor manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii cu rafale de 50–70 km/h și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1–3 cm).

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În intervale scurte de timp, de 1–3 ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp, iar pe arii restrânse se pot depăși 30–40 l/mp. ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Joi, 27 august 2026, instabilitatea atmosferică va afecta estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local Carpații Meridionali și Orientali. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii cu rafale de 50–70 km/h și grindină de mici dimensiuni (1–2 cm). Cantitățile de apă vor fi similare cu cele din ziua precedentă: 15–20 l/mp în intervale scurte de timp și, pe arii restrânse, peste 30–40 l/mp.

ANM menționează că astfel de fenomene vor fi posibile, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.

Zonele vizate de codul galben și fenomenele așteptate

Conform ANM, cele mai expuse zone sunt zona montană, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și zonele din Carpații Meridionali și Orientali. Pe lângă ploi torențiale și descărcări electrice, meteorologii avertizează asupra riscului de vijelii cu rafale de 50–70 km/h și grindină de mici sau medii dimensiuni.

Cantitățile de apă pot depăși local 30–40 l/mp, ceea ce poate duce la acumulări rapide de apă pe sol și posibile inundații locale.

Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile și în celelalte regiuni ale țării, însă pe arii restrânse. ANM recomandă populației să urmărească actualizările meteo și să ia măsuri de precauție în zonele vizate de avertizări.

Un articol similar despre cod galben de ploi și vijelii în județul Sibiu a fost publicat recent pe Ora de Sibiu.