Pe scurt: O educatoare din Sibiu a dus la capăt unul dintre cele mai dure concursuri de triatlon din lume și strânge bani pentru operațiile pe inimă ale unor copii. Povestea ei inspiră comunitatea locală.

Lăcrămioara „Kiki” Teodorescu, educatoare la Grădinița nr. 22 din Sibiu, a reușit să termine Ironman Tallinn 2026 pe 22 august, una dintre cele mai dificile competiții de triatlon din lume.

Potrivit unei postări pe Facebook, Kiki a parcurs 3,8 kilometri de înot, 180 de kilometri de bicicletă și 42,2 kilometri de alergare, în condiții meteo extreme: ceață la start, ploaie torențială, vânt lateral și frig, cu momente de hipotermie în timpul maratonului.

Lăcrămioara Teodorescu a încheiat cursa în 11 ore, 57 de minute și 23 de secunde, ocupând locul 5 la categoria de vârstă 50-54 ani, feminin. Performanța ei a fost remarcată de comunitatea sibiană, iar Consiliul Județean Sibiu i-a transmis mulțumiri pentru determinare și pentru modul în care promovează numele Sibiului la nivel internațional.

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Fiecare Ironman alergat de Kiki susține copii cu probleme cardiace

De câțiva ani, Lăcrămioara Teodorescu dedică fiecare participare la Ironman copiilor cu afecțiuni cardiace congenitale, prin proiectul „Inimi sănătoase pentru copii” al Fundației Polisano. La ediția din Tallinn, campania ei susține cinci copii care așteaptă operații pe inimă, printre care și micuțul Matei. Ținta de strângere de fonduri este de 5.000 de lei, sumă care, potrivit organizatorilor, este aproape atinsă.

Ironman Tallinn este una dintre cele mai solicitante competiții de triatlon, atrăgând sportivi din întreaga lume. Reușita educatoarei din Sibiu aduce un plus de vizibilitate atât orașului, cât și cauzei copiilor cu probleme cardiace.

Cei care doresc să sprijine această cauză pot dona online pe platforma fundatiapolisano.galantom.ro.