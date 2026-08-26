Pe scurt: Horațiu Potra nu scapă de arestul la domiciliu, deși a cerut control judiciar. Instanța a prelungit măsura cu cel puțin 60 de zile.

Horațiu Potra, liderul grupării de mercenari din Congo, va rămâne în arest la domiciliu pentru cel puțin încă două luni, după ce Curtea de Apel București a constatat miercuri, 26 august 2026, „legalitatea și temeinicia măsurii preventive”.

Potrivit Libertatea, instanța a decis: „Constată legalitatea și temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu dispuse față de inculpatul P. H. Menține măsura preventivă a arestului la domiciliu luată față de inculpatul Potra Horațiu până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile”.

La termenul anterior, Potra a contestat măsura preventivă și a solicitat plasarea sub control judiciar, însă cererea i-a fost respinsă.

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În 6 august 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestațiile inculpaților formulate în cameră preliminară, astfel că procesul pe fond la Curtea de Apel București poate începe.

Potra și rețeaua de mercenari, acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale

Horațiu Potra este acuzat de procurori, alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane, de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce Curtea Constituțională a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, câștigat de Călin Georgescu,

Potra a fost oprit de polițiști în comuna Mănești, județul Prahova. În mașina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care Potra era pasager, a fost descoperit un arsenal de război cu care se îndreptau spre București.

La sfârșitul lunii februarie 2025, anchetatorii au efectuat percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul privind finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Au fost găsite zeci de grenade defensive și ofensive, un lansator de grenadă, pistoale, pistoale-mitralieră, o pușcă-mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive.

Procurorii au susținut că gruparea condusă de Potra și mercenarii săi intenționau să se infiltreze în protestele organizate în București după anularea alegerilor, cu scopul de a crea haos.

Pe 28 februarie 2025, Înalta Curte a dispus arestul preventiv pentru membrii grupării, inclusiv pentru Potra, însă acesta nu a fost găsit, fiind emis un mandat de arestare în lipsă. După șase luni, mercenarii lui Potra au fost puși în libertate la solicitarea procurorilor.

Pe 16 septembrie 2025, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, alături de Horațiu Potra.

Rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General, consultat de Libertatea, descrie mecanismul prin care rețeaua Potra-Georgescu ar fi acționat pentru „răsturnarea ordinii constituționale” și punerea în pericol a siguranței naționale, potrivit anchetatorilor.

Potra a fost prins la Dubai și adus în România, apoi plasat în arest la domiciliu

La finalul lunii septembrie 2025, Horațiu Potra a fost prins în Emiratele Arabe Unite, la Dubai, și adus în România în noiembrie 2025, unde a fost încarcerat. Pe 17 iunie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis eliberarea lui Potra din arestul preventiv și plasarea în arest la domiciliu.

Detalii despre evoluția cazului Potra pot fi găsite și în articolul Horațiu Potra scapă de arest: decizia Înaltei Curți este definitivă.