Echipa de Liga 3, Inter Sibiu l-a transferat miercuri pe mijlocașul ofensiv Matei Moraru (20 ani), care vine de la ”U” Cluj.

Matei Moraru, jucător de profil ofensiv, care poate evolua și pe benzi, dar și în spatele vârfului a semnat cu Inter Sibiu un contrat valabil pentru doi ani.

”Aveam nevoie de nevoie de jucători în atac, sper să mai aducem și un vârf clasic, cu experiență, dar și un mijlocaș defensiv. Moraru sper să fie ceeea ne trebuie, a fost interes mare pentru el, acum așteptăm debutul său în prima etapă” a anunțat Teodor Birț, cel care a reînființat Inter Sibiu în 2020, reușind apoi să obțină și palmaresul în instanță.

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În carieră, Moraru a mai trecut pe la Ceahlăul Piatra Neamț și FC U Craiova 1948, unde a fost împrumutat de ”U”. În sezonul trecut, el a jucat foarte puțin, fiind accidentat o lungă perioadă.

În anul 2024, el a debutat pentru ”șepcile roșii” la Superligă, bifând două apariții. Are 20 de jocuri la nivel de Liga 2, unde a marcat cinci goluri.

Are în palmares 15 meciuri pentru naționalele U 16, U 17 și U 19.

Inter Sibiu va juca sâmbătă, 29 august, în prima etapă din Liga 3 în deplasare, la Tricolorul Breaza (Prahova), echipă care sezonul trecut a jucat în play-off.

Inter Sibiu și ACS Mediaș sunt reprezentantele județului în Liga 3 și au ca obiectiv play-off-ul. În stagiunea precedentă, ambele echipe au jucat în play-out.