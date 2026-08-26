LEPAS România se consolidează la Sibiu. O nouă rețea de dealeri, un brand auto chinezesc și ambiții de peste 4.000 de mașini înmatriculate

Sibiul devine punctul de pornire pentru o nouă etapă în dezvoltarea brandului auto LEPAS în România. Marți, 25 august 2026, la showroomul Central LEPAS România din Șelimbăr, reprezentanții Materom, alături de partenerii din noua rețea de dealeri, au marcat oficial lansarea parteneriatelor și începutul unei strategii de dezvoltare care vizează extinderea rapidă a brandului la nivel național.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai importatorului, dealeri din mai multe regiuni ale țării și membri ai echipei LEPAS România, într-o zi dedicată prezentării brandului, semnării contractelor, experienței cu modelul LEPAS L8 și discuțiilor despre vânzări, finanțare, marketing și servicii post-vânzare.

Sibiu, punctul de plecare pentru LEPAS România

Alegerea Sibiului pentru lansarea oficială a rețelei nu este întâmplătoare, a explicat Rodica Baciu, reprezentanta grupului Materom.

„Am ales să începem la Sibiu pentru că vrem să facem ceva diferit, pentru că eram aici cu o echipă performantă și pentru că am avut oportunitatea de a achiziționa o locație la cheie pe care o vedeți și care ne găzduiește astăzi foarte bine”, a declarat Rodica Baciu.

Potrivit acesteia, poziționarea geografică a Sibiului, în centrul țării, dar și imaginea orașului au contribuit la alegerea locației.

„Sibiu este o poziție strategică în centrul țării. Este fostă Capitală Culturală Europeană, iar brandul LEPAS are nevoie de cultură și de eleganță. El se manifestă într-un mediu premium și aici, la Sibiu, credem că întâlnim această societate”, a mai spus Rodica Baciu.

Pentru echipa LEPAS, lansarea de la Sibiu reprezintă și începutul unui drum care va include experiențe dedicate partenerilor și clienților. Unul dintre traseele pregătite pentru această perioadă este Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: LEPAS România se consolidează la Sibiu. O nouă rețea de dealeri, un brand auto chinezesc și ambiții de peste 4.000 de mașini înmatriculate — VIDEO

O afacere de familie cu 33 de ani de experiență

În spatele proiectului LEPAS România se află grupul Materom, o afacere de familie cu o istorie de peste trei decenii.

„Suntem o afacere de familie începută acum 33 de ani și momentan avem în zona de distribuție piese auto prezență națională și internațională”, a explicat Rodica Baciu.

În România, grupul dispune de peste 26 de depozite regionale și de un centru logistic la Târgu Mureș. Povestea companiei a început în domeniul transportului de marfă, iar ulterior activitatea s-a extins către importul și distribuția de vehicule și, mai apoi, către industria auto într-un sens mult mai larg.

În ultimii ani, dezvoltarea grupului a continuat și prin extinderea activității de retail auto. La Sibiu, compania a intrat în zona de reprezentare Volkswagen în 2020, într-o perioadă dificilă pentru economia mondială.

„Am avut curaj, în plină pandemie, să achiziționăm o firmă aici, la Sibiu, și nu ne pare rău. Anul trecut am devenit dealer Toyota și continuăm dezvoltarea noastră”, a precizat Rodica Baciu.

Potrivit datelor prezentate în cadrul evenimentului, anul trecut grupul a depășit 2.300 de unități vândute și a estimat o cotă de piață de aproximativ 1,5%, în timp ce cifra de afaceri a ajuns la 322 de milioane de euro.

LEPAS, un brand venit din China, cu ambiții globale

LEPAS este un brand originar din China, parte a ecosistemului Chery, unul dintre marii producători auto chinezi.

„Brandul LEPAS vine din China. Nu este un secret și deja sunteți aici pentru că sunteți printre primii români care ați auzit de acest trend și care sunteți în trend cu valul care vine în domeniul auto”, a spus Rodica Baciu.

Potrivit prezentării susținute la Sibiu, strategia LEPAS urmărește o dezvoltare internațională accelerată, cu o rețea care pornește de la aproximativ 700 de dealershipuri și are ca obiectiv depășirea pragului de 2.000 de locații.

Chery are o prezență internațională în creștere, iar grupul își propune să folosească această experiență și infrastructură pentru dezvoltarea noilor sale branduri pe piețele globale.

De la șase dealeri la 12 locații până la finalul anului

Unul dintre principalele obiective anunțate la Sibiu este extinderea rapidă a rețelei LEPAS în România.

„Am început cu șase dealeri pe care îi avem aici în sală și până la sfârșitul anului vom avea 12 locații”, a anunțat Rodica Baciu.

Planul include prezențe în orașe importante precum București, Iași, Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca și Sibiu.

Strategia nu urmărește însă doar extinderea numerică. Reprezentanții Materom spun că dezvoltarea trebuie să fie însoțită de standarde ridicate în ceea ce privește experiența clientului, vânzarea și serviciile post-vânzare.

„Este foarte importantă extinderea cantitativă, dar și calitativă. Faptul că dumneavoastră sunteți partenerii noștri și plecăm împreună la drum înseamnă o încredere bilaterală”, a transmis Rodica Baciu dealerilor.

700 de mașini în 2026 și 3.000 în 2027

Ambițiile LEPAS România sunt ridicate. Pentru anul 2026, obiectivul prezentat este de aproximativ 700 de unități, în timp ce pentru anul viitor ținta anunțată este de 3.000 de automobile.

Pe termen mai lung, după 2028, compania își propune să depășească pragul de 4.000 de unități înmatriculate.

„Este un vis. Poate pentru unii pare foarte ambițios, însă mașinile venite din China au un raport preț-calitate excelent”, a spus Rodica Baciu.

În viziunea reprezentanților Materom, atingerea acestor obiective va depinde de colaborarea dintre importator și dealeri, de marketing, vânzări și, în mod esențial, de calitatea serviciilor oferite după achiziție.

„Dacă dumneavoastră sunteți de succes, atunci și noi suntem de succes. Și atunci și brandului îi merge bine. Bineînțeles că împreună trebuie să avem în vedere binele clientului final”, a mai transmis aceasta.

LEPAS L8, modelul prezentat dealerilor

În centrul evenimentului de la Sibiu s-a aflat și modelul LEPAS L8, prezentat dealerilor printr-o sesiune dedicată experienței de produs și instruirii.

Ștefan Caravan, Sales Network, a evidențiat trei argumente principale pe care compania le consideră importante pentru clienții aflați în căutarea unei mașini noi: prețul, dotările și calitatea.

„Primul este financiar, prețul, al doilea dotările și al treilea principal motiv calitatea”, a explicat acesta.

Potrivit reprezentantului LEPAS, modelul este potrivit inclusiv pentru familii, iar spațiul interior și nivelul de echipare se numără printre elementele care pot cântări în decizia de cumpărare.

Două versiuni și campanii comerciale pentru clienți

Claudiu Boantă, responsabil de partea de vânzări auto în cadrul grupului Materom și cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul auto, a prezentat oferta comercială disponibilă pentru modelele LEPAS.

În gama prezentată există două versiuni, Premium și Comfort. Conform informațiilor comunicate în cadrul evenimentului, prețul de listă pornește de la aproximativ 45.500 de euro pentru versiunea Premium și 43.000 de euro pentru versiunea Comfort.

În această perioadă sunt anunțate și campanii de susținere din partea importatorului, de 3.000 de euro pentru versiunea Premium și 3.100 de euro pentru versiunea Comfort.

Astfel, prețurile de achiziție comunicate în cadrul evenimentului, cu TVA inclus, pornesc de la aproximativ 40.250 de euro pentru modelul Premium și 39.900 de euro pentru modelul Comfort.

Oferta și condițiile comerciale pot varia în funcție de campaniile în derulare și de configurația aleasă.

„Vom avea piese, suport tehnic și instruire”

Un element important în lansarea unui brand nou îl reprezintă serviciile aftersales. Bogdan Iacob, director After Sales, a explicat că una dintre prioritățile echipei Materom a fost să verifice încă de la început disponibilitatea pieselor și accesul la informații tehnice.

„Primele întrebări pe care le-am adresat partenerilor noștri din China au fost partea de piese și de informații tehnice. Până acum, toate lucrurile funcționează la superlativ”, a declarat acesta.

Reprezentantul LEPAS România a precizat că echipa beneficiază de documentație, training și suport tehnic din partea partenerilor chinezi.

„Vrem să vă asigurăm că vom avea piese pentru aceste mașini. Pentru suport tehnic, la trainingurile pe care le-am efectuat până acum online și în China, suntem foarte încântați de ceea ce partea chineză ne pune la dispoziție”, a mai spus Bogdan Iacob.

Potrivit acestuia, feedbackul primit de la parteneri de pe alte piețe unde modelele sunt deja comercializate este unul pozitiv, în special în ceea ce privește raportul dintre preț și calitate.

Dealerii: „O șansă nouă”

Noua rețea LEPAS reunește dealeri cu experiență în industria auto, iar partenerii au vorbit la Sibiu despre motivele pentru care au ales să intre în proiect.

Proprietarul Autochunn Timișoara consideră LEPAS o oportunitate într-un context în care industria auto trece prin schimbări importante.

„Ne îndreptăm spre marca LEPAS, care este o marcă nouă, o șansă nouă. Cu siguranță ne-am hotărât și noi să mergem cu această marcă”, a declarat acesta.

La Iași, reprezentanta Casa Auto Lețcani a subliniat experiența colaborării cu Materom și încrederea construită în timp.

„Firma noastră este dealer deja tradițional pe mai multe branduri și a avut curajul și încrederea de a deveni dealer LEPAS datorită Materom. Trebuie să recunosc, ei ne-au câștigat încrederea în LEPAS”, a spus reprezentanta dealerului ieșean.

Aceasta a precizat că primele impresii despre automobile au fost foarte bune, atât în cadrul echipei, cât și în perspectiva pieței locale din Iași.

Și reprezentantul dealerului din Cluj-Napoca a vorbit despre continuitatea parteneriatului cu Materom și despre provocarea de a adăuga LEPAS portofoliului de mărci distribuite.

Dealerul din Brașov a pus accent pe experiența directă cu automobilul.

„Personal, m-a convins mașina în momentul în care am văzut-o și am condus-o. Mi-a plăcut cum se simte, cum se conduce. Am zis că este o oportunitate pe care vrem să o exploatăm”, a declarat acesta.

„Vrem să fim dealerul numărul unu din România”

Pentru echipa locală din Sibiu, lansarea LEPAS reprezintă o oportunitate de dezvoltare și de consolidare a poziției orașului pe harta industriei auto.

Laurențiu Văcar, director general, a transmis că alegerea Sibiului pentru sediul LEPAS este privită ca o responsabilitate, dar și ca o oportunitate.

„Mulțumim familiei Materom că a ales pentru LEPAS sediul să fie aici, la Sibiu. Pentru noi, pentru sibieni, este o oportunitate și sperăm să ne ridicăm la nivelul standardului acestei clădiri, să fim dealerul numărul unu din România”, a declarat Laurențiu Văcar.

O experiență completă, de la primul contact până la volan

Pentru Materom, obiectivul nu se rezumă la vânzarea automobilelor. Compania spune că urmărește construirea unei experiențe complete pentru client, de la primul contact cu brandul și până la exploatarea mașinii.

„Experiența celui care va conduce o mașină LEPAS, din momentul în care aude și se gândește și poate trimite un semnal care se transformă într-un lead până când se urcă la volanul acestei minunate mașini și o scoate din showroom pe stradă – această user experience trebuie să fie extraordinară”, a explicat Rodica Baciu.

În aceeași logică, parteneriatul cu dealerii este construit în jurul unor principii precum sprijinul, corectitudinea, respectul și colaborarea pe termen lung.

„Vom încerca să livrăm ceea ce este mai bun: respect, echidistanță, sprijin, corectitudine. Dacă dumneavoastră sunteți de succes, atunci și noi suntem de succes”, a subliniat Rodica Baciu.

O zi dedicată noului început LEPAS

Evenimentul de la showroomul Central LEPAS România din Șelimbăr a avut o agendă amplă, construită în jurul lansării oficiale a rețelei și pregătirii partenerilor pentru noul proiect.

Programul a început la 10:30, cu welcome și networking, urmat la ora 11:00 de prezentarea brandului LEPAS și a rețelei, susținută de Rodica Baciu.

La 11:30 a avut loc ceremonia oficială de semnare a contractelor de dealer, cu semnarea individuală a documentelor și sesiuni foto. De la 12:30 a fost programată conferința de presă, urmată de prânz.

După-amiaza a fost dedicată în special pregătirii partenerilor: de la 14:30, Ștefan Caravan a prezentat experiența de produs și sesiunea de training pentru LEPAS L8, iar la 15:15, Claudiu Boantă a abordat operațiunile de business și suportul pentru dealeri – rețea, comenzi, facturare, finanțare și marketing.

La 15:45, Bogdan Iacob a prezentat strategia de aftersales și customer support, iar ziua s-a încheiat cu networking și o sesiune de întrebări și răspunsuri.

LEPAS România pornește la drum din Sibiu

Pentru Materom, lansarea LEPAS marchează începutul unei noi etape de dezvoltare în industria auto din România. Cu o rețea care urmează să se extindă, obiective comerciale ambițioase și un portofoliu care pune accent pe tehnologie, dotări și raportul preț-calitate, compania își propune să transforme 2026 într-un an de referință.

Iar alegerea Sibiului ca punct de pornire transmite un mesaj clar: noul brand își propune să intre pe piața românească nu doar prin automobile, ci și printr-o rețea de parteneri construită pe experiență, încredere și servicii.

De la Șelimbăr, LEPAS România pornește astfel la drum cu șase parteneri și obiectivul de a ajunge la 12 locații până la finalul anului. Următoarea etapă: creșterea vânzărilor, extinderea rețelei și transformarea noului brand într-un nume cunoscut pentru șoferii români.