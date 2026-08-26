Controversele recente privind modificările Codului Administrativ au generat reacții opuse în rândul aleșilor locali din Sibiu care ocupă simultan și funcții în administrația publică. În timp ce Adrian Bibu (PNL) a ales să se retragă preventiv pentru a evita orice suspiciune de incompatibilitate, consilierul PSD Nicolae Forir a decis să își păstreze mandatul, așteptând clarificările oficiale și corectarea legislativă din Parlament.

Această confuzie a pornit de la primele interpretări ale noii legislații, care lăsau să se înțeleagă că aleșii angajați la stat și-ar putea pierde mandatele dacă nu renunță la una dintre funcții.

Neclaritățile inițiale au produs însă efecte pe plan local. Adrian Bibu (PNL) și-a dat deja demisia, fiindcă ocupă concomitent și funcția de administrator public al județului Sibiu. Deși ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a clarificat public faptul că cele două funcții ar putea fi exercitate simultan și nu există o stare de incompatibilitate, liberalul a hotărât să facă un pas în spate definitiv.

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Nicolae Forir: „Unii au luat decizii prea repede”

Consilierul local Nicolae Forir (PSD), care este și inginer șef în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Sibiu și se afla într-o situație similară cu a lui Bibu, a anunțat că nu s-a grăbit să își depună demisia din Consiliul Local. Prin urmare, își va continua mandatul.

„Rămân. Pentru cei care s-au grăbit să-mi numere zilele în Consiliul Local Sibiu, am o veste: rămân consilier local Sibiu, reprezentant al Social Democrației! ANI și Ministerul Dezvoltării au clarificat situația, iar astăzi la inițiativa PSD, Camera Deputaților a votat și corectarea legislativă necesară. Unii s-au bucurat prea devreme. Alții au luat decizii prea repede. Eu am preferat să citesc, să verific și să aștept! Pe 3 septembrie mă întorc și la serviciu. În Consiliul Local am rămas. Abia aștept să mă uit direct în ochii celor care au sperat că scapă de mine, și în continuare îmi cer sprijinul! Mai avem treabă pentru Sibiu”, a scris Forir într-o postare pe Facebook.