Patru clădiri, date în chirie de CJ. La Orlat se cer 17.000 de euro pentru Centrul de Plasament, iar primarul speră: „I-am putea da o utilitate”

Patru clădiri aflate în proprietatea Consiliului Județean (CJ) Sibiu urmează să fie închiriate, prin licitație publică. Cea mai mare chirie depășește 17.000 de euro pe lună, fiind vorba despre fostul Centrul de Plasament de la Orlat. Primarul spune că acolo ar putea fi amenajat un centru de zi.

Potrivit CJ Sibiu, în imobilele ce vor fi scoase la închiriere au funcționat centre pentru persoane vârstnice și centre de copii. Instituția încearcă acum să le valorifice.

„Unitatea administrativ-teritorială Județul Sibiu deține în proprietate publică și privată imobile construcții și terenuri, din care unele se află în conservare, nefiind folosite. În aceste imobile au funcționat centre de persoane vârstnice și centre de copii, însă în urma reorganizării utilizatorii centrelor au fost relocați. Pentru respectarea principiului gestiunii eficiente a bunurilor proprietate publică/privată a UAT Județul Sibiu, pentru a evita scăderea valorii imobilelor și, implicit, pentru o mai bună valorificare a acestora și obținerea de venituri la bugetul local al Județului, s-a apreciat a fi necesară închirierea anumitor imobile aflate în conservare, nefolosite, fiind identificate patru imobile de această natură”, se arată în raportul de specialitate.

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Cele patru imobile se regăsesc în Boița, Sibiu, Biertan și Orlat.

Despre ce imobile e vorba și cât costă chiria

Unul dintre imobilele ce se va închiria se regăsesc în comuna Boița, sat Lazaret. Destinația dată imobilului este „desfășurarea de activități cu caracter economic, social sau administrativ”. Aici a funcționat, în trecut, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Râu Vadului. Toate clădirile aflate aici se închiriază cu minim 9.437 euro/lună.

Un alt imobil pe care CJ vrea să îl închirieze este situat în municipiul Sibiu, pe strada Plopilor, la numărul 16. Este vorba despre un apartament într-o casă construită în secolul XVIII, compus dintr-un etaj cu 2 camere, bucătărie, baie, hol, scară de acces și dintr-un parter cu 3 camere, hol, baie, 2 pivnițe la subsol, o cameră, 1 wc și un șopron în curte. Acesta se închiriază cu 1.460 de euro/lună. Aici a funcționat Centrul de zi „Casa Luminii”.

Cel de-al treilea imobil închiriat este reprezentat de o casă de piatră și terenurile aferente, situată în Biertan pe strada 1 Decembrie, nr. 18. Acesta se închiriază cu 2.125 euro/lună. Aici a funcționat Centrul de Îngrijire și Asistență.

Discuții pentru Centrul de Plasament din Orlat

Cel de-al patrulea imobil, care are și cea mai mare valoare a chiriei, respectiv 17.632 euro/lună, se află în Orlat pe strada Grănicerilor. Aici a funcționat, până în 2023, Centrul de Plasament.

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Edilul din Orlat, Gheorghe Pop, recunoaște potențialul clădirii, care beneficiază de dotări bune și se află chiar în centrul comunei, însă suma stabilită pentru chirie reprezintă un obstacol major pentru bugetul local. Primarul din Orlat a explicat că au existat deja inițiative pentru transformarea imobilului într-un centru de zi pentru copii, cu ajutorul Mitropoliei Ardealului, mărturisind că va relua discuțiile cu conducerea Consiliului Județean pe această temă.

„E clar că prezintă interes, sunt două sau trei scări, din ce știu eu, făcute după 1990. E renovat aproape totul, au și sală de mese, de bucătărie, este și un loc de joacă. Doar clădirea din față nu știu cât a mai fost folosită. Dar e clar că poate fi de interes pentru oricine. Noi am încercat deja să purtăm niște discuții pentru acest imobil. Le-am început încă de anul trecut, am încercat că facem un centru de zi prin Mitropolie, unde să vină copiii, după școală, să își facă temele, să se joace, să mănânce acolo. Dar ne-am împotmolit cu discuțiile. Ca să îl luăm noi, ca Primărie, este greu, nu putem susține atâtea cheltuieli din bugetul local, dar i-am putea da o utilitate. Vă dați seama că așa sumă, de 17.000 de euro… nu știu. Voi ajunge și la doamna președinte și voi discuta și cu dânsa despre acest aspect. Dar ar putea prezenta interes, e în centrul comunei. Cu siguranță voi vorbi cu doamna președinte și poate-poate”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, primarul Gheorghe Pop.

Toate acestea vor fi închiriate prin licitație publică, iar durata închirierii se va face pe 25 de ani. Prețurile minime ale chiriilor au fost stabilite în urma unor rapoarte de evaluare.

Consilierii județeni urmează să voteze, în ședința de joi, un proiect de hotărâre privind valorificarea prin închiriere a acestor imobile.