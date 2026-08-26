CSU Andu Sibiu a câștigat titlul de Campioană Națională U15 la baschet 3×3, în cadrul Turneului Final de la București.

Într-o finală electrizantă la baschet 3×3, Sibiul a învins pe CS Juniors Craiova, scor 13-11. A fost o revanșă frumoasă pentru sibieni, care cedaseră contra Craiovei în faza grupelor.

Tot în faza grupelor, CSU a învins pe Tg. Jiu, scor 10-9 și s-a calificat mai departe de pe locul 2.

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În semifinale, CSU a învins clar pe Primo Mega, scor 21-13, obținut înainte de expirarea timpului regulamentar de 10 minute prin atingerea limitei maxime de puncte (regula de „knockout” la 21 de puncte în baschetul 3×3).

În finala mare, după o dispută palpitantă, CSU a învins CS Juniors, scor 13-11.

Echipa sibiană care a câștigat aurul național la U 15 a fost alcătuită din: Fillipos Nikolaidis, Filip Corobea, Vlad Badea, Dragoș Herciu și Victor Ghișe.