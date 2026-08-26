O probă care a făcut parte din examenul pentru permisul auto până în anul 2000 ar putea reveni pentru cei care vor să obțină permisul de conducere categoria B. Este vorba despre proba practică în poligon, prevăzută într-un proiect aflat în prezent în analiza Comisiei de Apărare din Senat.

Propunerea reintroducerii poligonului pentru obținerea permisului auto stârnește reacții diverse în rândul instructorilor auto din Sibiu. În timp ce unii consideră că anumite manevre din poligon pot avea utilitatea lor, alții spun că o astfel de probă nu ar rezolva problemele reale ale pregătirii viitorilor șoferi.

Proba în poligon ar presupune, potrivit proiectului, efectuarea unor manevre precum plecarea din rampă, deplasarea cu spatele, parcarea laterală și întoarcerea într-un spațiu limitat.

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„Este mai bine varianta de acum”

Marius, instructor auto din Sibiu, spune că a prins perioada în care poligonul făcea parte din pregătirea pentru examenul auto și consideră că actualul sistem îi oferă elevului posibilitatea de a se adapta la mai multe situații.

„Eu am prins și varianta cu poligon. Se învățau pe de rost niște manevre. Din punctul meu de vedere, este mai bună varianta de acum. Se fac manevre, parcări, mers cu spatele, în locuri diferite. Elevul trebuie să se adapteze la mai multe situații. Dacă faci poligonul, înveți manevrele ca pe o poezie. Le faci de atâtea ori încât ajungi să le știi pe de rost. Reintroducerea poligonului nu ar fi o chestiune care să aducă o mare îmbunătățire în pregătirea elevului”, spune instructorul.

Acesta consideră că problema pregătirii viitorilor șoferi trebuie privită mai larg, începând chiar cu ordinea etapelor de examinare. „Examenul ar trebui să se desfășoare în următoarea ordine: prima dată să dea sala, iar cine ia sala să își caute școala de șoferi. Se face conducere. Elevul nu învață aproape nimic dacă nu vrea să învețe, pentru că nu îl poți obliga. Se trezesc la sală că sunt pe lângă”, explică Marius Sitea.

În opinia sa, simpla introducere a poligonului nu ar rezolva problemele de fond ale sistemului.

„În trafic real apar mult mai multe situații”

Instructorul auto Ion Mărgărit consideră, la rândul său, că poligonul nu poate reproduce suficient de bine situațiile pe care un șofer le întâlnește în traficul real. „Nu este concludent. În trafic real este cel mai indicat, pentru că apar foarte multe situații. Când faci o parcare din rampă ai multe lucruri de urmărit, în timp ce în poligon nu ai aceleași situații”, spune instructorul auto.

Acesta atrage atenția și asupra modului în care ar trebui desfășurat examenul, considerând că rolul examinatorului este esențial. „Trebuie să examineze corect. Nu taxezi fiecare greșeală la sânge. Dacă nu se asigură, taxezi pentru greșeli majore, nu pentru orice. Trebuie să îl lași puțin să miște, să meargă cât spune cartea, iar la final să tragi o concluzie. Eu așa văd lucrurile”, explică Mărgărit Ion.

„30 de ore sunt prea puține”

Una dintre principalele probleme semnalate de instructor este însă numărul de ore de practică. Ion Mărgărit consideră că viitorii șoferi au nevoie de mult mai mult timp petrecut efectiv în trafic înainte de a fi pregătiți pentru examen și, mai ales, pentru condusul de zi cu zi.

„Eu mă străduiesc cu elevii să fie cât mai bine. Nu sunt suficiente orele de practică pentru a putea forma elevul. Trebuie mărit numărul de ore prin lege. Treizeci de ore sunt puține. Trebuie minimum 50 de ore în trafic real”, spune acesta.

Instructorul explică faptul că, în multe cazuri, elevul începe să capete experiență abia spre finalul ședințelor de conducere. „Când încep să deprindă cu adevărat lucrurile, noi îi lăsăm din brațe pentru că s-au terminat orele. 30 de ore nu sunt suficiente. De atunci, mulți elevi pleacă nepregătiți. Ar trebui stabilit un număr de 50 de ore în trafic real, ca să iasă mai bine pregătiți. De asemenea, ar trebui să se introducă în lege condusul pe autostradă obligatoriu în timpul școlii de șoferi. După ce iau permisul, elevii nu știu ce să facă la ieșirea de pe autostradă. Am avut un caz real când un elev de-al meu a avut accident pentru că nu a știut ce să facă pe banda de accelerare și și-a nenorocit fiica în accident”, explică Mărgărit Ion.

„De ce nu se ocupă de adevăratele priorități?”

Reintroducerea poligonului este privită critic și de Marius Blaga, profesor de legislație la Școala de Șoferi Prima Sibiu. Acesta spune că, înainte de introducerea unei noi probe, ar trebui rezolvate problemele pe care școlile de șoferi și elevii le întâmpină deja. „Oare de ce nu se ocupă de adevăratele priorități?”, se întreabă Marius Blaga.

O problemă este reprezentată de perioada mare de așteptare dintre examenul teoretic și proba practică. „Timpul de așteptare uriaș dintre sală și traseu distruge tot ce învață elevul la orele practice. Avem nevoie de digitalizare reală și de suplimentarea examinatorilor, nu de noi probe eliminatorii care să lungească și mai mult procesul”, afirmă Marius Blaga.

Costuri suplimentare și probleme de organizare

Profesorul de legislație atrage atenția și asupra costurilor pe care reintroducerea poligonului le-ar putea aduce pentru școlile de șoferi și pentru elevi. „Ar apărea noi cheltuieli: chirie, taxă pe poligon. Probabil ar apărea și neînțelegeri între școli pentru un singur poligon și ore nerespectate”, explică acesta.

Astfel, instructorii auto din Sibiu consideră că discuția despre reintroducerea poligonului ar trebui să fie însoțită de o analiză mai amplă a modului în care este pregătit un viitor șofer.