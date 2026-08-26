Pe scurt: Oceanele lumii nu au fost niciodată atât de calde în luna august, iar Groenlanda a înregistrat una dintre cele mai mari pierderi de gheață din ultimii ani. Cercetătorii români studiază aceste fenomene pentru a înțelege impactul asupra climei.

Temperatura medie zilnică a suprafeței oceanelor a atins un nou record, ajungând la 21,1 grade Celsius pe 22 august, potrivit datelor Copernicus Climate Change Service, citate de Mediafax.

Această valoare este cea mai ridicată din seria de date care începe în 1979 și depășește precedentul record de 21,09 grade Celsius, înregistrat în martie 2024. Recordul vine pe fondul dezvoltării unui episod El Niño în Pacificul tropical.

Momentul atingerii acestui record este neobișnuit, deoarece temperatura medie a suprafeței oceanelor ajunge, de obicei, la maximul anual în lunile martie-aprilie, nu în august.

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Oceanele absorb cea mai mare parte a surplusului de căldură din sistemul climatic, iar această încălzire poate duce la valuri de căldură marină, afectarea ecosistemelor și intensificarea fenomenelor meteorologice extreme. Detalii suplimentare despre evoluția temperaturii apelor pot fi găsite și în acest articol din arhiva Ora de Sibiu.

Ghețarul Petermann din Groenlanda a pierdut 76 km² de gheață la începutul lunii august

Un alt eveniment semnificativ a avut loc pe 4 august, când aproximativ 76 de kilometri pătrați din limba plutitoare a ghețarului Petermann din nord-vestul Groenlandei s-au desprins în Oceanul Arctic.

Potrivit observațiilor sateliților Copernicus Sentinel-1, aceasta este cea mai mare pierdere de gheață plutitoare suferită de acest ghețar după 2012 și cel mai important fenomen de desprindere de gheață observat în Arctica după 2020. Grosimea gheții în această zonă poate ajunge la 150 de metri.

Autoritatea Națională pentru Cercetare analizează aceste transformări și în raport cu stabilitatea circulației meridionale de răsturnare din Atlantic (AMOC). Un studiu publicat în Nature Climate Change, citat de instituție, arată că stabilitatea acestui sistem depinde atât de amploarea încălzirii globale, cât și de rapiditatea cu care aceasta are loc. O creștere accelerată a temperaturilor ar putea împinge sistemul către un prag critic la temperaturi mai scăzute decât în cazul unei încălziri lente.

România contribuie la cercetarea acestor mecanisme prin activitatea Institutului de Speologie „Emil Racoviță” al Academiei Române. Cercetători precum Silviu Constantin și Virgil Drăgușin utilizează stalagmite din peșterile Carpaților pentru a reconstitui evoluția climei nord-atlantice din ultimele mii sau zeci de mii de ani.

Un exemplu este arhiva climatică din Peștera Cloșani, care oferă informații despre schimbările climei și circulației atmosferice din trecutul Europei de Est și al Atlanticului de Nord.

Autoritatea subliniază că datele provenite din sateliți, măsurătorile oceanice și arhivele naturale precum stalagmitele indică, din perspective diferite, o transformare climatică ale cărei efecte se acumulează în timp.