Poli Timișoara a pus la vânzare biletele pentru meciul de Cupa României cu Rapid București, programat la Sibiu, joi, 3 septembrie, de la ora 20.30.

După retrogradarea lui FC Hermannstadt, fanii sibieni văduviți de fotbal au posibilitatea să vadă un meci atractiv de Cupa României, între Poli Timișoara (Liga 2) și Rapid București, una din forțele Superligii. Partida este programată pe ”Municipalul” din Sibiu, pe 3 septembrie, de la ora 20.30.

Organizatorii meciului, Poli Timișoara a stabilit prețurile biletelor: Tribuna 1 – 60 lei, Tribuna 2 – 40 lei, Peluza Sud – 30 lei și Peluza Nord – 30 lei (vor fi distribuite de clubul Rapid).

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Biletele sunt în vânzare online pe portalul Bilete.ro:tinyurl.com/BiletePoliRapid.

Pentru doritori există și posibilitatea de a achiziționa locuri la loje (14 locuri minim/lojă), începând cu 3.500 lei. Contact email: office@sspolitehnica.ro.

Toți abonații clubului Poli Timișoara au acces și la jocurile considerate pe teren propriu din Cupa României, în următoarele condiții:

➥ Cei care au abonament la Tribuna I la jocurile de pe Stadionul Electrica vor avea acces la Tribuna 0 a arenei din Sibiu (Tribuna 1, sub tribuna oficială – sectorul A2);

➥ Cei care au abonament la Tribuna 2 pe Electrica vor avea acces la Peluza Sud la arena din Sibiu (sectorul B2);

Intrare gratuită pentru copiii cu vârsta de până la 12 ani



Bilete pentru fanii din Sibiu se vor găsi de asemenea și la Stadionul Municipal, cu aproximativ o oră înainte de startul partidei, în limita disponibilității;

Spectatorii cu dizabilități au acces liber pe marginea terenului, în timp ce copiii până la vârsta de 12 ani au asigurată intrarea gratuită în oricare din sectoarele deschise ale stadionului;

Clubul Poli recomandă spectatorilor ca accesul să se facă din timp pentru a evita aglomerația de la porțile de intrare. Porțile Stadionului din Parcul sub Arini se deschid joi, în ziua jocului, la ora 18.30.