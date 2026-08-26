Un tânăr din Jina susține că fosta iubită i-ar fi vandalizat mașina, luni seara, după o ceartă izbucnită pe fondul geloziei. Potrivit acestuia, înainte de incident, fata l-ar fi amenințat, într-o conversație purtată pe rețelele de socializare, că îi va sparge cu toporul geamurile autoturismului.

Tânărul din Jina s-a ales cu geamurile de la mașină sparte după ce s-a certat cu fosta iubită. Din motive de gelozie, tânăra de doar 17 ani i-ar fi lovit mașina cu toporul. „Când am fost in Germania am avut o ceartă mai aprinsă cu ea. Acum, din cauza geloziei mi-a făcut mașina praf și pulbere. A venit Poliția și i-a dat amendă de 250 de lei pentru tulburarea liniștii. Trebuia să o bage la distrugere de bunuri”, a povestit Daniel Furdui.

Incidentul a avut loc în Jina, luni, în jurul orei 17:00, și ar fi pornit de la o ceartă între cei doi. „Ne-am certat. A avut un moment de gelozie. Trebuia ca poliția să ia măsuri. Eu ce fac acum? Rămân cu mașina avariată?”, a mai declarat tânărul.

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„El m-a provocat”

În schimb, fata recunoaște că nu trebuia să îi lovească mașina, însă mărturisește că a fost provocată de fostul iubit. „Nu a început totul din senin. El m-a provocat când a zis că nu-i al lui copilul și că el se însoară. Eu am muncit cu el o vară întreagă, la tuns de oi, la bolțari și la tot ce a trebuit. După aceea, tot mă provoca și mă amenința că se însoară. Îmi trimitea poze cu femei și îmi zicea că o să regrete după ele. De aici o pornit tot scandalul. El m-a provocat și, la nervi, i-am spart mașina. Nu zic că am făcut bine, dar asta s-a întâmplat după toate provocările și certurile dintre noi. Și cu banii, tot trebuie să-mi dea ce-mi datorează. A vândut bolțarii și lemnăria și acum „mănâncă” banii cu părinții lui”, a spus tânăra.

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▶ Vezi pagina acestui video: Scandal din gelozie la Jina: o adolescentă a spart cu toporul geamurile mașinii fostului iubit — VIDEO

Adolescenta amendată de către polițiști

În urma incidentului, Poliția a fost sesizată de către proprietarul mașinii, iar adolescenta a fost sancționată. „La data de 25 august a.c., în jurul orei 09:04, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că fosta concubină a fiului său ar fi distrus mai multe geamuri ale autoturismului acestuia.

Din verificările efectuate de polițiști a rezultat că, la data de 24 august a.c., o minoră, în vârstă de 17 ani, domiciliată în localitatea Jina, pe fondul unor neînțelegeri cu fostul concubin, un bărbat în vârstă de 24 de ani, domiciliat în aceeași localitate, ar fi distrus luneta și două geamuri ale autoturismului acestuia.

În urma evaluării situației prin intermediul formularului de evaluare a riscului, nu a rezultat existența unui risc iminent.

Persoana vătămată nu a formulat plângere penală cu privire la săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Minora a fost sancționată contravențional, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 24 din Legea nr. 61/1991, republicată, cu amendă în cuantum de 1000 de lei”, a transmis IPJ Sibiu.