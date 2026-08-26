Traficul rutier pe DN 7 Valea Oltului, în zona lucrărilor la Autostrada Sibiu-Pitești, Secțiunea 2 Boița-Cornetu, va fi deviat începând cu ora 19:00 pe o variantă de serviciu.

Măsura se aplică pe sectorul cuprins între km 246+600 și km 248+800 și va fi menținută până la data de 31 decembrie 2026.

Decizia este necesară în contextul lucrărilor de construire a autostrăzii Sibiu-Pitești. Înainte de instituirea devierii, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au verificat zona și au constatat că semnalizarea și sistematizarea rutieră temporară respectă prevederile legale în vigoare.

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La momentul începerii devierii, în zonă va fi prezent un echipaj al Serviciului Rutier Sibiu, care va monitoriza desfășurarea traficului și va interveni pentru prevenirea eventualelor probleme.

Polițiștii vor urmări permanent situația din teren și vor dispune, dacă va fi necesar, măsurile corespunzătoare în funcție de valorile de trafic înregistrate.