Pe scurt: Un nou centru de zi pentru adulți cu dizabilități ar putea fi deschis în Sibiu, cu servicii gratuite și o echipă multidisciplinară. Proiectul intră la vot în Consiliul Local.

Un proiect privind înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sibiu din luna august.

Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, noua structură va funcționa în cadrul Serviciului de Asistență pentru Persoane cu Dizabilități, subordonat Direcției de Asistență Socială a Primăriei.

Centrul va avea sediul pe strada 9 Mai, nr. 16 și va oferi servicii gratuite pentru adulții cu dizabilități. Echipa va fi formată din trei specialiști: un asistent social, un psiholog și un kinetoterapeut.

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Capacitatea centrului va fi de 20 de locuri, iar beneficiarii vor avea acces la consiliere, kinetoterapie, activități pentru dezvoltarea autonomiei și alte servicii de sprijin.

Primarul Astrid Fodor a declarat: „Prin acest centru, care va avea o capacitate de 20 de locuri, diversificăm serviciile sociale disponibile acestor persoane. Le vom pune la dispoziție un spațiu în care li se va oferi consiliere, kinetoterapie, activități pentru dezvoltarea autonomiei și alte servicii de sprijin, inclusiv oportunitatea de a socializa cu alte persoane care se confruntă cu provocări similare. Sperăm ca aceste servicii să le fie de un real folos, astfel încât să prevină instituționalizarea lor și să determine integrarea și participarea lor activă în comunitate.”

Spațiul de pe strada 9 Mai a fost deja reabilitat, fiind efectuate lucrări de reparații și adaptare pentru accesibilitate. Urmează ca, după finalizarea etapelor administrative de înființare, centrul să fie dotat cu mobilier și echipamente necesare desfășurării activităților propuse.

După ce centrul va fi înființat, va fi demarată procedura de licențiere conform legislației în vigoare. Autoritățile locale au anunțat că vor comunica public momentul deschiderii efective pentru beneficiari.

Inițiativa face parte din eforturile Primăriei Sibiu de a extinde și diversifica serviciile sociale pentru persoanele cu dizabilități, urmărind prevenirea instituționalizării și facilitarea integrării acestora în comunitate.

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