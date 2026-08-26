Pe scurt: Toate programările pentru vizele SUA au fost suspendate la nivel mondial, iar solicitanții vor primi noi date pentru interviuri. Măsura vine pe fondul unei inițiative de instruire a personalului consular.

Departamentul de Stat al Statelor Unite a suspendat programările pentru vize în toate ambasadele și consulatele americane din întreaga lume, ca parte a unei inițiative globale de instruire a personalului consular.

Potrivit Economica.net, această măsură vizează reprogramarea serviciilor pentru vize pentru a permite formarea funcționarilor implicați în procesarea cererilor.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a precizat că instruirea este implementată la toate reprezentanțele diplomatice americane, fără a oferi detalii suplimentare despre conținutul sau durata programului. Obiectivul declarat este ca funcționarii consulari să poată evalua mai riguros cererile de viză și să respingă solicitanții care prezintă riscul de a deveni dependenți de asistența socială în SUA.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Evaluarea cererilor trebuie să fie „cuprinzătoare și coerentă”, a transmis Departamentul de Stat.

Solicitanții care aveau deja programări pentru interviuri la ambasadele și consulatele americane au început să primească e-mailuri prin care sunt informați că programările lor vor fi reprogramate la o dată ulterioară.

Data exactă a noilor programări urmează să fie comunicată individual fiecărui solicitant. Decizia vine în contextul în care administrația condusă de Donald Trump a intensificat măsurile de restricționare a imigrației în Statele Unite.

Printre aceste măsuri se numără deportări accelerate, anularea vizelor și a „green card”-urilor (permise de rezidență și muncă), precum și respingerea cererilor de viză pe motive care includ opiniile politice ale solicitanților sau participarea acestora la proteste pro-palestiniene și împotriva ofensivei israeliene din Gaza, potrivit Reuters.

Departamentul de Stat nu a oferit detalii despre durata suspendării programărilor sau despre calendarul exact al reluării serviciilor pentru vize. De asemenea, nu a fost precizat dacă această măsură va afecta toate tipurile de vize sau doar anumite categorii. Până la clarificarea situației, solicitanții sunt sfătuiți să urmărească comunicările oficiale ale ambasadelor și consulatelor americane pentru actualizări privind reprogramarea interviurilor.