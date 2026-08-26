Un consilier local PNL din Sibiu ar fi renunțat la mandat în urma controverselor provocate de recentele modificări ale Codului Administrativ. Ministerul Dezvoltării a precizat oficial că starea de incompatibilitate vehiculată nu se aplică în cazul personalului contractual.

În ultimele zile, în spațiul public au apărut informații conform cărora consilierii locali și județeni care sunt, în același timp, și angajați la stat ar urma să își piardă mandatele din cauza stării de incompatibilitate. Discuțiile au pornit de la Legea 165/2026, care modifică Codul Administrativ, adoptată de Parlament la finalul lunii iulie și publicată în Monitorul Oficial pe 6 august.

Conform primelor interpretări, legea ar fi interzis deținerea simultană a calității de angajat la stat și a celei de ales local sau județean, având ca termen-limită pentru încetarea mandatului data de 25 august 2026.

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Ministerul Dezvoltării infirmă starea de incompatibilitate

Pentru a clarifica confuzia generată, Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat într-o intervenție la Digi24 că legislația în vigoare nu impune o astfel de restricție pentru personalul contractual.

Ministrul a precizat că a fost constituită o echipă de specialiști care, în urma consultărilor cu Agenția Națională de Integritate (ANI), a elaborat un punct de vedere oficial. „Noi, în momentul în care am aflat de această chestiune, am instituit o echipă de specialiști la Minister. Am fost în legătură și cu colegii de la ANI, astfel încât să emitem un punct de vedere de specialitate pe această speță. Și acest punct de vedere a fost trimis prefecturilor, care au trimis la primării”, a detaliat acesta.

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Cseke Attila a subliniat ferm că interpretarea care indică o incompatibilitate este eronată: „Nu există incompatibilitate astăzi, pe legea în vigoare, între calitatea de ales local, consilier local sau consilier județean, și personal contractual angajat în administrația publică”. Întrebat direct dacă aleșii locali care lucrează la stat se află în prezent în incompatibilitate, răspunsul ministrului a fost scurt: „Nu sunt”.

Efectele la Sibiu: Adrian Bibu și-ar fi dat demisia

În ciuda lămuririlor venite de la nivel central, neclaritățile inițiale au produs deja efecte pe plan local. Potrivit surselor Ora de Sibiu, cel puțin un consilier local al municipiului Sibiu a demisionat imediat după apariția informațiilor privind presupusa incompatibilitate. Este vorba despre Adrian Bibu, consilier local din partea PNL, care ocupă concomitent și funcția de administrator public al județului Sibiu.

Contactat de Ora de Sibiu pentru a confirma informația și a clarifica dacă funcția de administrator public județean este incompatibilă cu cea de consilier local, Adrian Bibu a evitat să ofere detalii despre situația sa individuală, precizând doar că așteaptă un punct de vedere oficial din partea partidului.

„În legătură cu modificările Codului administrativ și situația apărută în urma acestora, Partidul Național Liberal va comunica poziția și clarificările necesare pe acest subiect. Din acest motiv, prefer să nu fac declarații individuale în acest moment. Vă mulțumesc pentru înțelegere!”, a fost răspunsul lui Adrian Bibu.

UPDATE ora 11:45: Pe ordinea de zi suplimentară a ședinței Consiliului Local programată pentru 27 august, a apărut un proiect de hotărâre care confirmă demisia consilierului Adrian Bibu. „Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, ca urmare a demisiei din Consiliul local al Municipiului Sibiu, a d-lui Bibu Adrian – Cosmin, consilier local P.N.L”, este numele proiectului.

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UPDATE ora 17:00: Consilierul local Nicolae Forir (PSD), care este și inginer șef în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Sibiu și se afla într-o situație similară cu a lui Bibu, a anunțat că nu s-a grăbit să își depună demisia din Consiliul Local. Prin urmare, își va continua mandatul.

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