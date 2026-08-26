Amplasamentul de pe Calea Șurii Mici, pe care autoritățile au promis construirea Noului Spital Județean al Sibiului, a ajuns într-o stare deplorabilă. În lipsa oricăror lucrări, perimetrul s-a transformat treptat într-o rampă ilegală de deșeuri și într-o pășune improvizată pentru animale.

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▶ Vezi pagina acestui video: Terenul noului spital județean al Sibiului, groapă de gunoi și pășune pentru vaci și cai / video, foto — VIDEO

Situația a fost semnalată redacției de un cititor Ora de Sibiu, care a atras atenția că terenul destinat unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din zonă este folosit tot mai des pentru abandonarea ilegală a gunoaielor.

Deșeuri voluminoase și beton deversat ilegal

Conform sesizării primite, pe teren sunt aruncate frecvent resturi menajere, dar și obiecte de mari dimensiuni.

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Mai grav este faptul că zona pare să fie utilizată și de unii constructori pentru a scăpa de deșeurile rezultate din lucrări.

„Pe terenul viran de pe Calea Șurii Mici, (…) destinat viitorului Spital Regional, se formează treptat o adevărată groapă de gunoi improvizată. În ultima perioadă, pe acest teren sunt abandonate în mod repetat deșeuri menajere, deșeuri voluminoase și aparate electrocasnice uzate. Situația este în continuă deteriorare, existând riscul ca terenul să se transforme într-o rampă de gunoi improvizată, cu efecte negative asupra mediului, sănătății publice și aspectului zonei. În 21 august 2026, am surprins o autobetonieră care a descărcat beton rezidual și, ulterior, a spălat betoniera direct pe acest teren. În aceeași zonă se pot observa și blocuri de beton întărit, ceea ce ridică suspiciunea că astfel de deversări nu reprezintă un caz izolat”, a transmis un cititor Ora de Sibiu.

Realitatea din teren: Multe gunoaie și animale la păscut

Ora de Sibiu a mers în teren pentru a verifica cele semnalate. O cadă, canapele, anvelope, materiale din construcții, moloz, deșeuri din plastic – asta se află pe amplasamentul viitorului spital.

Pe lângă transformarea perimetrului într-un focar de infecție, zona a căpătat și o destinație agricolă ad-hoc. Chiar lângă grămezile de gunoaie, o cireadă de vaci fusese lăsată la păscut, iar în imediata apropiere erau priponiți câțiva cai.

Peisajul actual se află într-un contrast total cu randările și promisiunile unui complex spitalicesc modern.

Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere Consiliului Județean cu privire la situația terenului. Vom reveni cu răspunsul instituției.