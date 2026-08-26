Pe scurt: Fosta Mănăstire a Ursulinelor din Sibiu ar putea fi transformată într-un centru cultural de anvergură europeană, după ce Therme Group a anunțat o investiție majoră. Primăria Sibiu renunță la dreptul de preemțiune din cauza costurilor mari.

Primăria Municipiului Sibiu a anunțat miercuri, 26 august 2026, că nu va achiziționa imobilul fostei Mănăstiri a Ursulinelor, situat pe strada General Magheru Gheorghe, nr. 34-36.

Decizia vine după ce Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, proprietarul clădirii, a transmis în data de 20 august 2026 o adresă municipalității, informând despre intenția de vânzare a monumentului istoric, care cuprinde terenuri de aproximativ 8.000 de metri pătrați și construcții aferente, potrivit Ora de Sibiu.

Direcția Generală Administrare Patrimoniu, Cadastru și Autorizare Control și Direcția Economică din cadrul Primăriei Sibiu au realizat o analiză detaliată, concretizată într-un raport de specialitate.

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Documentul recomandă ca municipalitatea să nu își exercite dreptul de preemțiune pentru achiziția imobilului. Primarul Astrid Fodor va supune această propunere aprobării Consiliului Local Sibiu în ședința din luna august 2026.

Raportul subliniază că, pe lângă prețul de achiziție de 6,25 milioane de euro, municipalitatea ar trebui să suporte costuri suplimentare semnificative pentru expertizarea tehnică, consolidarea clădirii, obținerea autorizației de securitate la incendiu și adaptarea la standardele actuale de siguranță și eficiență energetică. De asemenea, ar apărea cheltuieli permanente de exploatare ulterioară.

Primăria Sibiu precizează că bugetul local este deja angajat în proiecte de investiții aflate în derulare sau în faze de pregătire, precum și în asigurarea cheltuielilor neeligibile pentru proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

În total, municipalitatea trebuie să asigure fonduri de cel puțin 1 miliard de lei pentru investițiile din următorii ani, doar pentru proiectele avansate cu indicatori tehnico-economici aprobați. În acest context, achiziția Mănăstirii Ursulinelor nu este considerată fezabilă din punct de vedere bugetar.

Pe 25 august 2026, compania Therme Group a transmis Primăriei Sibiu o adresă prin care își exprimă intenția de a cumpăra imobilul și de a investi 40 de milioane de euro pentru achiziție, consolidare și renovare.

Therme Group a precizat că va respecta valoarea de patrimoniu a clădirii și exigențele impuse de statutul de monument istoric. Compania și-a propus să transforme fosta Mănăstire într-un centru dedicat artei, patrimoniului cultural și educației, deschis comunității locale și vizitatorilor Sibiului.

Primarul Astrid Fodor a declarat: „Este pentru prima dată când un investitor privat, care a demonstrat că are viziune, capacitate managerială și financiară, dorește și își asumă să facă o asemenea investiție într-un monument istoric din Sibiu și în cultură. Această inițiativă este de apreciat cu atât mai mult cu cât investitorul și-a asumat nu numai un act de protecție a patrimoniului cultural și responsabilitatea față de istoria Sibiului, ci și de a readuce la viață această clădire, transformând-o într-un hub cultural și redând-o astfel comunității.”

Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune va fi supus votului Consiliului Local Sibiu în această lună. Raportul de specialitate și anexele aferente vor fi publicate pe site-ul Primăriei Sibiu. Subiectul a generat deja reacții în comunitate, inclusiv o petiție pentru salvarea fostei mănăstiri.