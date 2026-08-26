Un proiect care poate salva vieți ajunge în județul Sibiu: testare HPV gratuită pentru femei

Pe scurt: Femeile din sate izolate din județul Sibiu vor avea acces la testare HPV și prevenție prin proiectul CLARA, cu ajutorul administrațiilor locale și al Asociației Moașelor din România.

Proiectul CLARA, care oferă acces la prevenție, testare HPV, diagnostic și sprijin pentru femeile din grupuri vulnerabile, a făcut un pas important în județul Sibiu.

Potrivit deputatului Ruxandra Cibu Deaconu, evenimentul de lansare a avut loc marți, 25 august 2026, cu participarea Asociației Moașelor din România și a câtorva zeci de reprezentanți ai administrațiilor locale din județ.

Scopul proiectului este să facă legătura între finanțarea europeană și națională deja existentă și femeile din comunități vulnerabile, care altfel nu ar afla despre aceste oportunități.

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„Poți avea bani europeni, program național și testare gratuită. Dacă la nivel local nu există cineva care să deschidă ușa, femeia dintr-o comunitate vulnerabilă poate să nu afle niciodată că are acces la ele”, a subliniat Ruxandra Cibu Deaconu.

CLARA se adresează în special femeilor din localități precum Valchid, Colun, Brateiu, Chirpăr și alte sate unde accesul la servicii medicale este dificil.

Pentru ca programul să aibă impact real, este nevoie de implicarea administrațiilor locale, care să identifice femeile eligibile, să le informeze, să le explice pașii de urmat și să le ajute inclusiv cu transportul către centrele de testare.

La întâlnirea de la Sibiu au participat primari, viceprimari, lucrători sociali și alți reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale din județ. Aceștia au discutat direct cu echipa Asociației Moașelor din România despre modalitățile concrete prin care pot sprijini implementarea programului în comunitățile lor.

Un prim exemplu de implicare a venit din partea primăriței din Racovița, care a propus organizarea unei acțiuni de informare în luna noiembrie, chiar în localitatea pe care o reprezintă. Astfel de inițiative sunt considerate esențiale pentru ca femeile să beneficieze efectiv de testarea HPV gratuită și de sprijinul oferit prin proiect.

Evenimentul de la Sibiu a fost primul organizat de Asociația Moașelor din România în această parte a țării pentru pregătirea implementării CLARA. Daniela Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a sprijinit proiectul încă de la început, facilitând organizarea întâlnirii, iar Vlad Vasiu, vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, a fost prezent la eveniment.

Irina Mateescu, președinta Asociației Moașelor din România, coordonează echipa care va duce proiectul mai departe în teren.

Ruxandra Cibu Deaconu a subliniat că diferența dintre o finanțare cheltuită și una care schimbă vieți constă în implicarea oamenilor din comunități: „Banii pot finanța programul, dar oamenii din comunități sunt cei care îl pot transforma în vieți salvate.