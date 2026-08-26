Urșii de pe Transfăgărășan devin tot mai agresivi. Mai multe exemplare, aparent în căutare de hrană, au fost filmate zilele trecute în timp ce se apropiau periculos de turiști și vehicule. În ultimul incident, un urs a ajuns să distrugă bara unei mașini.

Unul dintre cazuri a fost semnalat și filmat pe 22 august 2026. Un urs de dimensiune medie s-a apropiat de o mașină oprită în coloană, iar acesta a prins cu colții bara din spate, smulgând-o. Speriat de comportamentul ursului, șoferul a pornit imediat de pe loc. Pentru că traficul era aglomerat, acesta a fost nevoit să intre pe contrasens pentru a se îndepărta cât mai repede de animal.

Imaginile recente readuc în atenție problema urșilor care s-au obișnuit să se apropie de oameni și de mașinile de pe Transfăgărășan. În zonă, turiștii opresc frecvent pentru a fotografia animalele, iar unii le oferă chiar hrană. Autoritățile din Argeș au aplicat, în perioada 27 mai – 12 iulie 2026, nouă amenzi în valoare totală de 106.500 de lei pentru hrănirea urșilor.

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Problema este una mai veche și a devenit tot mai gravă în acest an. În luna iunie, un urs cu un comportament agresiv a atacat un turist elvețian în apropierea Barajului Vidraru. Animalul a fost ulterior împușcat, iar autoritățile au suplimentat panourile de avertizare și patrulele din zonele cu risc. Romsilva a avertizat că un urs obișnuit cu prezența oamenilor și cu hrana oferită de aceștia poate deveni un pericol atât pentru turiști, cât și pentru el însuși.

În ultimele luni, Transfăgărășanul a fost marcat de mai multe incidente între urși și turiști. La sfârșitul lunii mai, presa relata despre șase cazuri de atacuri într-o singură săptămână, în zona Arefu și pe Transfăgărășan, mai multe victime fiind rănite după ce s-au apropiat de animale sau le-au oferit hrană.

Acum 3 ani, un urs a răsturnat o motocicletă tot pe Transfăgărășan.