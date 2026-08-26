Pe scurt: Cseke Attila susține că zvonurile privind incompatibilitatea aleșilor locali cu statutul de angajat la stat sunt nefondate. Demisiile depuse nu devin efective decât după constatarea lor în ședința consiliului.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că nu există incompatibilitate între calitatea de consilier local sau județean și cea de personal contractual angajat în administrația publică, potrivit legislației în vigoare.

Afirmația vine după ce, în ultimele zile, mai mulți aleși locali și-au dat demisia de teama unei posibile incompatibilități, pe fondul unor informații răspândite în administrația publică.

Potrivit Mediafax, Cseke Attila a explicat într-o intervenție la Digi24 că Ministerul Dezvoltării a format o echipă de specialiști pentru a analiza situația și a consultat Agenția Națională de Integritate (ANI).

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„Noi, în momentul în care am aflat de această chestiune, am instituit o echipă de specialiști la Minister. Am fost în legătură și cu colegii de la ANI, astfel încât să emitem un punct de vedere de specialitate pe această speță. Și acest punct de vedere a fost trimis prefecturilor, care au trimis la primării”, a declarat ministrul.

Cseke Attila a subliniat că, în interpretarea Ministerului Dezvoltării, incompatibilitatea invocată nu există.

„Nu există incompatibilitate astăzi, pe legea în vigoare, între calitatea de ales local, consilier local sau consilier județean, și personal contractual angajat în administrația publică”, a afirmat el.

Întrebat explicit dacă aleșii locali care lucrează și la stat sunt în prezent incompatibili, ministrul a răspuns: „Nu sunt”.

Ministrul a acuzat propagarea unei „informații eronate” în sistemul administrativ, care a dus la reacții în lanț, inclusiv la cereri ca unii consilieri să își suspende contractele de muncă.

„S-a răspândit în sistemul administrativ o informație eronată, incorectă cu privire la faptul că a existat incompatibilitate. Deci nu a existat până la această adresă nimic oficial din partea autorităților statului”, a spus Cseke Attila.

El a criticat faptul că unii secretari generali ai primăriilor au transmis această interpretare mai departe, fără a verifica cu instituțiile competente.

Referitor la demisiile depuse de consilierii locali sau județeni, ministrul a precizat că acestea nu produc automat încetarea mandatului.

„Demisia devine efectivă din calitatea de consilier local sau consilier județean în momentul în care consiliul local sau consiliul județean constată demisia acelui consilier în prima ședință de consiliu care urmează după depunerea demisiei”, a explicat ministrul.

Până la acel moment, demisia poate fi retrasă. „În acest moment demisia nu se produce efectiv, ea poate fi revocată, deci momentul în care demisia devine irevocabilă este momentul votării de consiliul local în care se constată această demisie”, a adăugat Cseke Attila.

Întrebat dacă demisiile depuse în ultimele zile nu și-au produs încă efectele în lipsa ședințelor respective, ministrul a confirmat:

„Exact, Codul administrativ este foarte clar, această demisie se constată în prima ședință care urmează acestui act de voință”.

Cseke Attila a mai spus că nu deține, în prezent, date privind numărul consilierilor care și-au depus demisia.

Ministrul a subliniat că punctul de vedere transmis de Ministerul Dezvoltării prefecturilor reprezintă primul document oficial pe această temă.

„Primul document, dacă vreți, oficial asumat de autoritatea statului român a fost acest document pe care l-am trimis prefecturilor și l-au primit și primăriile. Până atunci au fost doar zvonuri și informații incorecte și eronate care au circulat în mediul, dacă vreți, digital”, a declarat Cseke Attila.

El a pus discuțiile privind modificarea legislației pe seama confuziei apărute în administrație și a reacțiilor generate de aceasta.

Ministrul a concluzionat că situația a fost clarificată prin punctul de vedere oficial transmis în teritoriu: „Lucrurile s-au rezolvat de ieri, sunt rezolvate. Autoritatea statului are un punct de vedere valabil”.

Subiectul incompatibilității aleșilor locali a generat dezbateri și în Parlament, fiind invocat și în contextul unor inițiative legislative, după cum a relatat și Bogdan Trif, PSD Sibiu.