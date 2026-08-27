Piața muncii din județul Sibiu continuă să fie dominată de un dezechilibru major între cererea angajatorilor și pregătirea celor aflați în căutarea unui loc de muncă. Primele șapte luni ale anului 2026 arată un dinamism ridicat în mediul privat, dar și o realitate acră: economiei locale îi lipsesc masiv muncitorii necalificați și șoferii, în timp ce peste 80% dintre șomeri nu încasează niciun leu drept ajutor de șomaj, potrivit AJOFM Sibiu.

În perioada ianuarie – iulie 2026, firmele din județul Sibiu au scos la bătaie un total de 3.792 de locuri de muncă vacante. La polul opus, numărul persoanelor înregistrate ca fiind fără ocupație s-a menținut constant în jurul bornei de 6.000, ajungând în iulie la 5.923 de șomeri dintre care 2.801 femei.

Ce meserii se caută cel mai mult în Sibiu

Cei care își caută o meserie de birou sau un post administrativ au șanse reduse de angajare prin intermediul recrutărilor publice. Cererea brută a pieței este acaparată aproape în întregime de retail, transporturi și industria prelucrătoare.

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În topul meseriilor pentru care firmele au căutat disperate personal se numără:

Lucrătorii comerciali: 354 de locuri vacante

Șoferii și conducătorii auto de mărfuri/camionete: 293 de posturi

Montatorii de subansamble și muncitorii la asamblare: 252 de posturi

Muncitorii necalificați în construcții și demolări: 191 de posturi

Agenții de securitate și paza: 119 posturi

Personalul de curățenie (femei de serviciu): 97 de posturi

Cele mai multe posturi libere sunt în HoReCa

Cele mai multe locuri de muncă disponibile în județul Sibiu sunt în domeniul HoReCa, în special în restaurante și alimentație publică, unde sunt 266 de posturi. Pe locul al doilea se află transporturile rutiere de mărfuri, cu 228 de locuri de muncă.

Oportunități importante există și în turism și unități de cazare (136), în fabricile de subansamble electronice (116), în panificație, patiserie și cofetărie (114), în supermarketuri (109) și în construcții rezidențiale (107). Cu alte cuvinte, cele mai multe angajări se găsesc în domenii care țin de servicii, transport, producție și construcții.

Patron: „Este tot mai greu”

Problemele din sectorul transporturilor sunt resimțite direct și de firmele din Sibiu, care spun că recrutarea șoferilor a devenit tot mai dificilă. Noile cerințe pentru anumite tipuri de transport, dar și lipsa personalului disponibil complică și mai mult situația pentru angajatori. Mihai Florescu, administratorul unei firme de transport de marfă din Sibiu, explică de ce găsirea șoferilor a devenit o provocare.

„Este o perioadă mai ciudată. În transportul rapid s-au implementat tahografele pentru autovehiculele de 2,5 și 3 tone, care înainte puteau fi conduse cu categoria B. Acum, șoferii trebuie să aibă tahograf, iar acest lucru complică recrutarea.

Este tot mai greu să găsești șoferi pentru transporturile mari și pentru transportul rapid. Din păcate, este dificil și să aduci personal din alte țări. Este o perioadă mai grea pentru acest domeniu și nu știm încă în ce direcție vor evolua lucrurile. În cazul transportului cu camioane probabil că există și alte motive, însă aceasta este, în principal, problema cu care ne confruntăm”, a declarat Mihai Florescu, administratorul unei firme de transport de marfă din Sibiu.

Cele mai multe job-uri sunt cele cu studii puține sau deloc

Cele mai multe locuri de muncă disponibile sunt pentru persoane cu studii gimnaziale sau medii. Din totalul posturilor, 1.018 sunt destinate celor cu studii gimnaziale, 925 celor cu studii liceale și 680 celor care au absolvit o școală profesională.

Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile 604 locuri de muncă, în timp ce 449 de posturi nu necesită studii sau sunt potrivite pentru persoane cu studii primare. Acest lucru arată că piața muncii din județ oferă multe oportunități și pentru persoanele care nu au studii superioare.

Și din punct de vedere geografic, locurile de muncă sunt concentrate în câteva zone. Municipiul Sibiu se află detașat pe primul loc, cu peste 2.220 de posturi disponibile. Este urmat de Mediaș, cu 327 de locuri, Șelimbăr, cu 303, și Cisnădie, cu 150.

Pe scurt, cele mai multe oportunități de angajare se găsesc în zona Sibiului și sunt accesibile în special persoanelor cu studii gimnaziale, liceale sau profesionale.

Peste 4.800 de șomeri din Sibiu nu primesc niciun ajutor financiar

Statistica în privința șomajului scoate la iveală o realitate dură: din totalul celor 5.923 de șomeri existenți în evidențele AJOFM la iulie 2026, doar 1.031 încasează indemnizație de șomaj. Restul de 4.892 de persoane (peste 82%) sunt șomeri neindemnizați, mare parte din aceștia provenind din medii fără calificare sau depășind perioada legală în care puteau primi sprijin financiar de la stat.

Evoluția lunară arată o ușoară îmbunătățire a cifrelor față de începutul anului. Dacă în luna februarie se atinsese un vârf de 6.099 de persoane fără loc de muncă, odată cu venirea primăverii și deschiderea sezonului în construcții și turism, cifra a scos la iveală o stabilizare lentă.