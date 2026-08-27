Denumirea bulevardului General Vasile Milea rămâne, deocamdată, neschimbată. Doar trei consilieri locali, din totalul celor 21 prezenți, au fost de acord cu această modificare, în timp ce majoritatea s-au abținut la vot, mărturisind că nu este momentul pentru această inițiativă.

Proiectul de redenumire a Bulevardului General Vasile Milea în Bulevardul Regina Maria, supus aprobării votului în Consiliul Local Sibiu în 27 august, poartă semnătura consilierei USR Diana Mureșan. Înainte ca proiectul să fie votat, aceasta a prezentat argumentele din spatele inițiativei.

Mureșan: „Unde începe bulevardul Milea scrie <<Sibiu Oraș Martir>>

Diana Mureșan (USR) a punctat, în argumentarea sa în fața colegilor consilieri, contrastul dintre cele două personaje istorice. Generalul Vasile Milea a fost ministrul Apărării în timpul regimului Ceaușescu, funcție pe care o deținea în decembrie 1989, în perioada represiunilor de la Timișoara. Regina Maria, în schimb, a fost soră medicală în Primul Război Mondial, activă în Crucea Roșie, și a avut un rol diplomatic important în recunoașterea internațională a Marii Uniri din 1918.

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▶ Vezi pagina acestui video: Bulevardul Milea nu își schimbă numele. Majoritatea consilierilor s-au abținut la vot: „Nu este momentul” — VIDEO

„Spațiul public al unui oraș reprezintă nu doar componenta funcțională a vieții urbane și nu reprezintă doar niște repere geografice, ci și un instrument prin care comunitatea își exprimă valorile, își onorează personalitățile și își transmite memoria istorică generațiilor viitoare. Denumirile străzilor, piețelor șo bulevardelor sunt repere simbolice care contribuie la definirea identității unei localități șo reflectă modelele pe care societatea alege să le promoveze. Una dintre principalele artere ale Sibiului poartă numele unui general al regimului comunist, un regim opresiv, caracterizat de cenzură, persecuții împotriva opozanților, limitarea libertății de exprimare, încălcarea dreptului la proprietate (…). Pe lângă acest fapt, că Generalul Vasile Milea a făcut parte din regimul comunist și a fost unul din exponenții anilor 19080, rolul său a fost și în represiunile de la Timișoara și București în perioada 17-22 decembrie 1989, care s-au soldat cu zeci de morți. (…) Consider că orașul nostru merită ca una dintre arterele principale să poarte numele unei personalități a cărei contribuții la istoria națională e necontestată, de largă rezonanță. Din acest motiv am propus ca bulevardul să fie redenumit în Regina Maria”, a spus Diana Mureșan.

Consilierul USR a mai precizat că „ar fi comic dacă nu ar fi trafic, pentru că la intrarea dinspre Șelimbăr, unde începe bulevardul General Vasile Milea, scrie Sibiu Oraș Martir”.

Mureșan a venit cu lămuriri și cu privire la formalitățile administrative, dat fiind faptul că, dacă noua denumire era aprobată, persoanele care au domiciliul sau reședința pe actualul bulevard Milea ar fi avut obligația să solicite eliberare unor noi acte. „Știu că schimbarea denumirii unei străzi presupune un deranj administrativ pentru locuitori și pentru firme și nu îl minimalizez. De aceea consider că acum este un moment mai potrivit, decât după anul 2031, deoarece în următorii ani cărțile de identitate vor trebui înlocuite cu cele electronice. Pentru persoanele fizice, costul ar fi suportat de municipalitate. Pentru persoanele care dețin și un autoturism, ar trebui, într-adevăr, și un nou certificat de înmatriculare, al cărui cost este de 49 de lei. (…) Deranjul acum ar fi mai mic decât în alt moment. La final vă spun, dragi colegi, că puterea corectării unei nedreptăți istorice și morale stă în votul dumneavoastră. Fiecare votează după propria conștiință, ghidat de valorile în care crede”, a încheiat Mureșan.

Porr: „Nu cred că e momentul”

Consilierii FDGR s-au abținut la vot, iar Paul Porr a venit cu lămuriri, spunând că nu este momentul potrivit pentru această schimbare.

„Vreau să spun că nu am nimic împotriva Reginei Maria, dar nici împotriva Generalului Vasile Milea. Sunt de acord că mai multe străzi ar trebui să poarte nume de femei, dar nu cred că este momentul. trăim cea mai dificilă perioadă din 89 încoace, cu o suprapunere de crize. Vorba aia cu baba se piaptănă. Mai e și aspectul pragmatic, pentru că pe Milea stau mii de oameni care vor trebui să își schimbe toate actele. Acești oamenii o să ne binecuvânteze dacă votăm schimbarea numelor. Eu mă voi abține”, a spus consilierul FDGR.

PNL cere un grup de lucru

Consilierii PNL, de asemenea, s-au abținut la vot, însă reprezentantul grupului, Mihai-Cercel Onițiu, care ocupă și funcția de viceprimar, a precizat că ar putea fi constituit un grup de lucru care să analizeze situația denumirii tuturor străzilor din Sibiu.

„Grupul PNL crede că este un moment potrivit să deschidem o discuție serioasă despre numele străzilor din Sibiu, ceea ce nu s-a mai făcut de multă vreme. Propunem constituirea unui grup de lucru, din care să facă parte inclusiv istorici, care să analizeze această temă. (…) Avem multe proprietăți imediate, școli, drumuri, comunitate, dar și identitatea trebuie pusă în valoare. Redenumirea unei străzi scrie o pagină de memoria orașului, iar acest lucru poate aduce un disconfort cetățenilor dacă nu fundamentăm clar acest lucru. Având aceste considerente, grupul PNL se va abține la acest vot”, a spus Onițiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Bulevardul Milea nu își schimbă numele. Majoritatea consilierilor s-au abținut la vot: „Nu este momentul” — VIDEO 2

Leția (FD): „Să ne uităm la ce mesaj transmitem generației următoare”

Victor Leția (Forța Dreptei) a votat „pentru” aprobarea proiectului Dianei Mureșan, considerând că denumirea bulevardului din General Vasile Milea în Regina Maria este absolut necesară.

„Eu ram convins de cum voi vota înainte de a veni aici. Ca urmaș al Brătienilor, nu am cum să nu îmbrățișez propunerea. Cu privire la argumentele aduse, cel privind disconfortul l-a tratat colega mea (n.red.: Diana Mureșan). Celălalt argument este că avem alte priorități. Așa este, Sibiul a avut o grămadă de priorități și probleme încă de acum 800 de ani. Sunt lucrări de făcut și vor fi de rezolvat și în următoarea mie de ani. În toată agitația asta, nu e rău să ne oprim un moment și să ne uităm la istoria noastră, la ce mesaj transmitem generației următoare. Sunt de acord cu colegii liberali, poate ar trebui făcută o comisie pentru schimbarea mai multor denumiri”, a spus Leția.

Bokor (PSD): „Nu sunt de acord”

Consilierii PSD au votat împotriva proiectului, argumentând că fiecare perioadă a însemnat ceva pentru comunitatea sibiană. „Istoricul denumirii unei străzi ține de situația politică, socială, de tot ce a reprezentat dezvoltarea unei societăți. Din acest principiu, eu nu sunt de acord cu redenumirea. Pentru că fiecare etapă a avut o însemnătate în viața unei societăți”, a spus Corina Bokor, consilier PSD.

Replica a venit de la Leția (FD): „Dacă fiecare denumire de stradă reprezintă o perioadă istorică, de ce am schimbat străzi precum Lenin și Stalin?”, a întrebat acesta.

La finalul ședinței, a luat cuvântul și o sibiancă care locuiește pe bulevardul Vasile Milea, aceasta spunând că nu este de acord cu schimbarea denumirii străzii deoarece nu își dorește să parcurgă toate etapele administrative care ar veni odată cu această modificare. „Ne-am mutat în 1983 pe bulevardul Gheorghe Gheorghiu Dej, acum e bulevardul Vasile Milea și mâine va fi Regina Maria. Eu de la 30 de ani îmi tot schimb buletinul și până la urmă facem potecă la ghișee”.