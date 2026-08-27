Ce aduce ultimul weekend de vară la Sibiu: concerte la Filarmonică, filme noi la CineGold și meșteșuguri la Muzeul ASTRA

Dacă ai rămas în Sibiu în acest weekend, ai de unde alege: de la evenimente dedicate tradițiilor și muzicii, până la drumeții pe munte, filme noi și evenimente sportive. Am adunat câteva dintre cele mai interesante opțiuni pentru zilele de 28, 29 și 30 august.

Olimpiada de Meșteșuguri, la Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA din Sibiu găzduiește, în perioada 27–30 august 2026, cea de-a XXIX-a ediție a fazei naționale a Olimpiadei „Meșteșuguri artistice tradiționale”.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, reunește 217 elevi și profesori din 21 de județe ale României, precum și participanți din Republica Bulgaria și Republica Moldova.

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Este o ocazie bună pentru cei care vor să descopere meșteșugurile tradiționale și să vadă tineri care păstrează vii tehnici și ocupații populare.

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Filme noi la CineGold

Pentru cei care preferă o ieșire la cinema, weekendul vine și cu filme noi la CineGold Sibiu. Este o variantă potrivită pentru o seară relaxată, mai ales dacă vremea nu ține cu planurile în aer liber. „Cum sa Devii Supererou: Masca Rosie”, „Patrula Cățelușilor: În Lumea Dinozaurilor”, „Weekend la Spa”, „Insidious: Ei sunt Printre Noi”, „Constelația Câinelui”, „Aventură De o Noapte”, „Tradare la Nivel Inalt” sunt cele mai noi filme care pot fi văzute în acest weekend la CineGold.

Drumeții și activități în natură

Pentru iubitorii de munte, programul „Anii Drumeției” propune mai multe activități în acest weekend.

Vineri, 28 august, are loc atelierul de prim ajutor din cadrul Școlii de Vară „Anii Drumeției”, dedicat situațiilor în care cineva se accidentează pe munte.

Sâmbătă, 29 august, sunt programate mai multe ture: „Creasta Făgărașului de la Vest la Est”, o ieșire la cules de mure în Poiana Soarelui, cu popas la Schitul Foltea, dar și o drumeție în premieră către Lacul Oașa, Vârful Frumoasa și Iezerul Mic. Detalii aici

Muzică în Catedrala Evanghelică

Sâmbătă, 29 august, de la ora 19:00, iubitorii de muzică sunt invitați la un eveniment în Catedrala Evanghelică din Sibiu.

Concertul oferă o alternativă pentru cei care vor să petreacă seara într-o atmosferă mai liniștită, într-unul dintre spațiile emblematice ale orașului.

Festivalul Internațional „Capitala Muzicală”, la Sala Thalia

Sala Thalia devine, între 28 și 30 august, scena Festivalului Internațional „Capitala Muzicală”, ajuns anul acesta la cea de-a XIV-a ediție.

Timp de trei zile, publicul va putea asculta copii și tineri cu vârste între 6 și 20 de ani, veniți din România, Republica Moldova, Ucraina, Italia și Statele Unite.

Programul include muzică tradițională, muzică clasică instrumentală, canto clasic, folk și muzică ușoară, dar și recitaluri susținute de artiști invitați și foști câștigători ai festivalului.

Vineri, 28 august, concursurile încep la ora 15:00, iar de la 18:15 sunt programate recitalurile invitaților și foștilor laureați.

Sâmbătă, 29 august, concursul de muzică ușoară începe la ora 11:00, iar de la 18:00 sunt programate recitalurile invitaților.

Duminică, 30 august, de la ora 12:00, are loc Gala Laureaților, unde câștigătorii premiilor I și ai trofeelor vor reveni pe scenă.

Fotbal, pe terenul CFR Sibiu

Și iubitorii fotbalului au parte de un eveniment în weekend. Duminică, 30 august, între orele 10:00 și 13:30, pe terenul CFR Sibiu are loc un meci din Liga Elitelor, cu participarea ASFC Interstar Sibiu.

Petrecere pe strada Turnului

Weekendul se încheie cu o petrecere pe strada Turnului, vineri, 28 august, o opțiune pentru cei care vor să rămână în centrul orașului și să se bucure de atmosfera de weekend.