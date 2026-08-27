Pe scurt: Misterul de la Bâlea Lac din 1978 continuă să fascineze: militarii au povestit despre apariții inexplicabile și sunete înfricoșătoare, iar cazul a rămas unul dintre cele mai discutate fenomene paranormale din România.

Lacul Bâlea, situat la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgăraș, a fost de-a lungul timpului scena unor fenomene stranii care au captat atenția turiștilor și localnicilor.

Unul dintre cele mai cunoscute astfel de episoade a avut loc în toamna anului 1978, când militarii cazați într-o baracă de lângă lac au trăit mai multe nopți de groază, potrivit Adevărul.

Zona Bâlea Lac este un reper turistic important încă din secolul al XIX-lea, când aici funcționa o cabană montană pentru adăpostirea turiștilor, păstorilor și vânătorilor. De-a lungul decadelor, mai multe cabane au fost ridicate și apoi distruse de incendii, iar în anii ’30 a fost amenajat traseul turistic dintre Cascada Bâlea și Lacul Bâlea, accesibil doar pe jos. Înainte de construcția Transfăgărășanului, zona era populată de două cabane, o casă de vânătoare și un canton silvic.

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În anii ’70, peisajul sălbatic din jurul Lacului Bâlea s-a schimbat odată cu lucrările la Transfăgărășan, șoseaua alpină care traversează Munții Făgăraș și leagă județele Argeș și Sibiu. Porțiunea cea mai dificilă a drumului, între Barajul Vidraru și Cârțișoara, a fost construită între 1970 și 1974, cu participarea a mii de militari și muncitori. Tunelul Bâlea–Capra, realizat între 1972 și 1974, străpunge muntele pe aproape 900 de metri și leagă versanții nordic și sudic ai masivului.

Lucrările la Transfăgărășan au adus în zonă utilaje grele, explozii și un număr tot mai mare de oameni, schimbând radical liniștea ținutului. În această perioadă, urșii, mulți proveniți din rezervații, au devenit o prezență obișnuită pe marginea șoselei. Totuși, în toamna anului 1978, un eveniment neobișnuit a atras atenția atât a militarilor, cât și a pasionaților de fenomene paranormale.

În toamna anului 1978, militarii cazați într-o baracă mansardată construită chiar de ei, lângă Lacul Bâlea, au trecut prin mai multe nopți de teroare. Potrivit relatărilor adunate de profesorul Călin N. Turcu în volumul „Cazuri OZN în România. S-a întâmplat… mâine!”, primele întâmplări ciudate au avut loc în noaptea de 23 spre 24 septembrie 1978. Un mecanic al stației de telecabină, Roth Martin, a observat o lumină roșiatică, oscilantă, prin ceața densă, fără a-i putea identifica sursa. În aceeași noapte, fruntașul Dörr Ioan a văzut la câțiva metri de baracă o siluetă înaltă, întunecată, de aproximativ 1,90–2 metri, care nu a reacționat la strigătele sale.

Militarul a povestit că silueta era groasă, înaltă și mai întunecată decât împrejurimile, dar nu a putut distinge detalii. După ce s-a retras în dormitor și a revenit după zece minute, silueta dispăruse. În seara următoare, Dörr Ioan, împreună cu soldatul Vulpe și sergentul Radu Ion, au observat din nou o siluetă, de această dată lângă o cisternă de motorină, cu o înălțime estimată la 2,5 metri. Mișcarea acesteia a fost comparată cu cea a cosmonauților pe Lună, lentă și greoaie, iar „mâinile” păreau să atârne pe lângă corp ca două mari semicercuri.

Noaptea de 24 spre 25 septembrie 1978 a adus un nou episod straniu. În jurul orei 1, majoritatea soldaților au decis să coboare spre „Glăjerie”, lângă cabana Bâlea-Cascadă, pe o scurtătură prin ceață deasă. Pe drum, de pe versant au început să cadă pietre și bolovani, iar militarii au auzit un „suflu ca de tigru”. Un bolovan de 40–50 kg a căzut chiar în fața unuia dintre ei, iar grupul a avut impresia că „acel ceva” arunca cu pietre după ei. Ajunși la Glăjerie, au refuzat să se întoarcă la baracă fără escortă înarmată, iar în dimineața zilei de marți, 26 septembrie 1978, au fost readuși la baracă cu un camion, însoțiți de locotenentul-major Guțu.

Întâmplările au fost investigate atât de pasionați ai fenomenului OZN, cât și de autoritățile militare, iar dosarul „Cazului Bâlea-Lac”, întocmit de grupul de cercetători „RUFOR”, conține numeroase documente considerate de importanță majoră pentru autenticitatea și seriozitatea cazului. Fenomenul de la Bâlea Lac a rămas unul dintre cele mai discutate mistere din Munții Făgăraș, fascinând și astăzi pe cei interesați de inexplicabil.