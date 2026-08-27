Pe scurt: O cățelușă prietenoasă a devenit simbolul șantierului de la Săliște, supraveghind zilnic construcția noului spital.

Turdy, o cățelușă Border Collie în vârstă de 7 ani, a devenit mascota și paznicul șantierului unde se construiește viitorul Spital de Îngrijiri Paliative de la Săliște.

Potrivit unei postări publicate de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, pe Facebook, Turdy este prezentă zilnic pe șantier, unde este îndrăgită de muncitori pentru vigilența și prietenia ei.

Cățelușa este cunoscută pentru faptul că păzește cu strictețe zona și este mereu gata să primească o mângâiere sau să alerge după porumbei. Inginerul Doru Herinean, managerul de proiect al investiției de la Săliște și stăpânul lui Turdy, a precizat: „A fost cu mine și pe șantierele din Florești și Gherla, unde am construit școli pentru copiii din comunitate”.

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Spitalul de la Săliște este construit cu o finanțare de 12,26 milioane de lei din Programul Sănătate 2021–2027 și alte aproape 16 milioane de lei din bugetul Consiliului Județean Sibiu. Noul spital va avea 27 de paturi și va fi destinat pacienților aflați în faze avansate ale bolii.

Până la finalizarea lucrărilor, Turdy continuă să fie prezentă pe șantier, asigurându-se că totul decurge fără probleme și că ritmul de lucru este menținut.