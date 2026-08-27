Pe scurt:
O cățelușă prietenoasă a devenit simbolul șantierului de la Săliște, supraveghind zilnic construcția noului spital.
Turdy, o cățelușă Border Collie în vârstă de 7 ani, a devenit mascota și paznicul șantierului unde se construiește viitorul Spital de Îngrijiri Paliative de la Săliște.
Potrivit unei postări publicate de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, pe Facebook, Turdy este prezentă zilnic pe șantier, unde este îndrăgită de muncitori pentru vigilența și prietenia ei.
Cățelușa este cunoscută pentru faptul că păzește cu strictețe zona și este mereu gata să primească o mângâiere sau să alerge după porumbei. Inginerul Doru Herinean, managerul de proiect al investiției de la Săliște și stăpânul lui Turdy, a precizat: „A fost cu mine și pe șantierele din Florești și Gherla, unde am construit școli pentru copiii din comunitate”.
Spitalul de la Săliște este construit cu o finanțare de 12,26 milioane de lei din Programul Sănătate 2021–2027 și alte aproape 16 milioane de lei din bugetul Consiliului Județean Sibiu. Noul spital va avea 27 de paturi și va fi destinat pacienților aflați în faze avansate ale bolii.
Până la finalizarea lucrărilor, Turdy continuă să fie prezentă pe șantier, asigurându-se că totul decurge fără probleme și că ritmul de lucru este menținut.
Ultima oră
- Cosmin Vâtcă pune presiune la ACS Mediaș înainte de startul Ligii 3: ”Jucătorii și clubul trebuie să urce la alt nivel” acum 9 ore
- Se reiau lucrările la stadionul din Șelimbăr: “Până la finalul anului e gata” acum 9 ore
- Teodor Birț dezminte orice implicare în falimentul lui FC Hermannstadt: ”Nu am nici cel mai mic amestec” / exclusiv acum 10 ore
- Ghid practic: cum pot transforma dronele logistica de livrare în România acum 11 ore
- „Vă invit acolo în prima zi de școală!”: Nemulțumirile unui sibian în Consiliul Local după desființarea unui semafor din Turnișor / video acum 11 ore