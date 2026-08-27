Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu, valabilă joi, 27 august, până la ora 15:50, pentru localitățile Miercurea Sibiului, Păuca, Apoldu de Jos și Ludoș din județul Sibiu.

În zonele vizate sunt prognozate averse torențiale, cu acumulări de 25-40 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 70-90 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 2-3 centimetri.

Pentru locuitorii din zonele aflate sub avertizare au fost transmise mesaje RO-Alert.

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Autoritățile recomandă populației să manifeste prudență și să respecte măsurile preventive în cazul producerii fenomenelor meteorologice periculoase. În situația creșterii debitelor râurilor sau pâraielor, cetățenii sunt sfătuiți să nu traverseze cursurile de apă și să păstreze distanța față de maluri.

De asemenea, în timpul episoadelor de vânt puternic, oamenii sunt îndemnați să evite zonele din apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a elementelor de construcție care se pot desprinde și cădea.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele afectate de inundații sau aflate sub avertizări meteorologice.

Recomandările privind modul de comportare înainte, în timpul și după producerea unei furtuni sau a unor ploi abundente pot fi consultate pe Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență „Fii pregătit”, în secțiunea dedicată fenomenelor meteorologice extreme.