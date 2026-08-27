Antrenorul echipei ACS Mediaș 2022, Cosmin Vâtcă anunță că echipa sa este decisă să facă un pas mare înainte față de sezonul trecut, când s-a ratat intrarea în play-off-ul Ligii 3.
ACS Mediaș 2022 debutează vineri în noul sezon al Ligii 3, cu un meci facil, pe stadionul ”8 Mai”, cu CSO Teleajenul, echipă retrogradată sezonul trecut, dar reprimită de Federație după apariția locurilor vacante.
Antrenorul de pe malul Târnavei Mari, Cosmin Vâtcă vrea ca echipa sa să facă un pas mare în față și să se bată pentru barajele de promovare în Liga 2.
”De aia am făcut anumite schimbări în lot, pentru că vrem mai mult, jucătorii trebuie să înțeleagă, pentru că trec anii și trebuie să se autodepășescă. Clubul trebuie să urce încet, încet, la alt nivel, cel puțin în play-off sau chiar să te bați acolo sus la primele două locuri. Noi facem tot posibilul, muncim zi de zi și sunte încrezători. Jucătorii veniți în această vară trebuie să împrospăteze și să aducă un suflu nou, eu i-am dorit în special și cu acordul clubului, îi cunoșteam, știu valoarea lor” a anunțat Cosmin Vâtcă.
Primul obiectiv al clubului este însă ca echipa să poată ajunge în sfârșit pe stadionul „Gaz Metan”, unde ar avea condiții net superioare, dar și atragerea unor noi sponsori.
Atacantul Azdern Llullaku vrea să puncteze în porțile adverse și să sprijine juniorii în creșterea lor valorică. ”Vrem să începem cu dreptul, ca să avem un moral bun, ar fi extrem de important să începem bine. Este o serie bună, sunt mai multe echipe care trag la promovare, important e să fim și noi printre ele. Eu vreau să îmi ajut echipa, să dau pase, goluri și să ajut copiii cu încredere, de asta am fost adus” a spus și fostul atacant al Gazului Metan.
Cealaltă echipă din județ, Inter Sibiu va juca sâmbătă, la Breaza, cu Tricolorul.
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