Pe scurt: Lucrările pe secțiunea Cornetu–Tigveni a autostrăzii Sibiu–Pitești avansează, dar autorizațiile de construire pentru întreg traseul sunt încă blocate de procedurile de mediu.

Secțiunea 3, Cornetu–Tigveni, a autostrăzii A1 Sibiu–Pitești a ajuns la un stadiu fizic de 17,35%, potrivit Economica.net.

Pe șantier lucrează în prezent 1.000 de muncitori și 512 utilaje și echipamente, activitatea concentrându-se pe aproximativ 30% din traseu, acolo unde au fost emise Autorizații de Construire.

Extinderea lucrărilor pe întreaga lungime a șantierului depinde de obținerea Acordului Revizuit de Mediu. Constructorii, asociați în consorțiul Webuild SPA – Tancrad, au transmis documentația necesară, iar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a depus pe 12 august 2026 dosarul pentru acord la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP).

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După finalizarea procedurilor de revizuire, Ministerul Transporturilor trebuie să elibereze autorizațiile de construire pentru toate sectoarele acestui lot, care are o lungime de 37,4 kilometri.

Pe această secțiune urmează să fie construite un tunel, 55 de structuri (viaducte și poduri) și două noduri rutiere. În prezent, se lucrează la 14 structuri, unde se execută armare, betonare, cofrare pentru placa de suprabetonare, așternere hidroizolație, asamblare tablier metalic, instalare lise și aparate de reazem. Stadiul fizic al acestor structuri variază între 51% și 93%.

La ecoductul Călinești se desfășoară excavații, armare, cofrare, betonare fundații și elevații, umpluturi în spații înguste și lucrări de hidroizolație. Pentru tunelul Poiana, cel mai lung tunel rutier cu galerie dublă din România (1.780 metri), continuă lucrările pregătitoare pentru platforma pe care va fi montată instalația TBM (Tunnel Boring Machine).

Contractul pentru construcția secțiunii Cornetu–Tigveni are o valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport (PT). Secțiunile 2 și 3 ale autostrăzii Sibiu–Pitești sunt considerate cele mai complexe, fiind proiectate să traverseze Munții Carpați prin tuneluri și viaducte.

Autostrada Sibiu–Pitești are o lungime totală de 122,11 kilometri și va face parte din Coridorul 4 Pan-european, care traversează România de la Est la Vest, între Portul Constanța și Punctul de Trecere a Frontierei de la Nădlac.

Despre avansul lucrărilor pe alte tronsoane ale autostrăzii Sibiu–Pitești, puteți citi și în articolul Autostrada A1 Sibiu–Pitești, lotul Boița–Cornetu: avansul lucrărilor la final de iulie 2026.