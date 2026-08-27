Pe scurt: Consiliul Local Sibiu a blocat schimbarea numelui Bulevardului Vasile Milea, menținând astfel o denumire controversată. Decizia a venit prin abținerea majorității consilierilor.

Proiectul prin care Bulevardul Vasile Milea din Sibiu urma să fie redenumit Bulevardul Regina Maria a fost respins în ședința Consiliului Local Sibiu de joi, 27 august 2026.

Potrivit unei postări publicate de Adrian Echert, inițiativa nu a trecut nu din cauza unei majorități clare împotrivă, ci ca urmare a celor 16 abțineri înregistrate în rândul consilierilor locali.

Adrian Echert a subliniat că acest rezultat reflectă o lipsă de curaj în rândul celor care iau decizii la nivel local:

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„Cât de mare este, de fapt, frica de schimbare în cei care iau decizii? Dacă nici măcar într-un gest simbolic, care ține de memoria și reperele unui oraș, nu există curajul unei opțiuni, ce să mai vorbim despre reforme adevărate, despre schimbări administrative sau despre decizii care presupun cost politic?”

Prin această decizie, Sibiul păstrează numele lui Vasile Milea, fost ministru al Apărării în ultimii ani ai regimului Ceaușescu, în loc să onoreze memoria Reginei Maria. Adrian Echert a remarcat că nu este vorba doar despre o simplă denumire de stradă, ci despre valorile pe care comunitatea alege să le păstreze și să le onoreze.

„Vorbesc despre ce alegem să păstrăm, ce alegem să onorăm și ce valori vrem să ne reprezinte. Despre cât de greu ne desprindem, chiar și simbolic, de reflexele unui trecut care încă apasă asupra societății românești”, a scris Adrian Echert.

El a adăugat că rezistența la schimbare și la reformă rămâne o problemă majoră în România, iar păstrarea unor simboluri din perioada comunistă arată cât de greu se produce desprinderea de trecut.

„România încă nu a învățat pe deplin să se desprindă de tarele comunismului. Iar cât timp ne agățăm de ele, chiar și atunci când schimbarea ar trebui să fie simplă, ele continuă să ne țină captivi”, a mai transmis Adrian Echert.

Ședința Consiliului Local Sibiu din 27 august 2026 a avut loc pe fondul unor schimbări recente în componența consiliului, după cum au relatat și alte surse, precum Nicolae Forir nu demisionează din Consiliul Local Sibiu.

Nicolae Ceaușescu și Generalul Vasile Milea