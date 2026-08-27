În ședința Consiliului Județean Sibiu de joi, 27 august, au avut loc dezbateri pe tema unui proiect de hotărâre prin care Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu solicită aprobarea pentru achiziționarea unor servicii juridice într-un dosar penal. Proiectul a fost criticat de un consilier județean AUR, care a pus sub semnul întrebării oportunitatea angajării unui avocat, în timp ce reprezentanții serviciului juridic al Consiliului Județean au susținut că demersul este legal.

Proiectul de hotărâre nr. 7 vizează achiziționarea de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în dosarul penal nr. 2430/86/P/2026. Potrivit documentației care însoțește proiectul, spitalul a solicitat aprobarea Consiliului Județean pentru contractarea serviciilor juridice, invocând complexitatea și caracterul specializat al cauzei.

În document se precizează că dosarul implică aspecte de natură economică, financiară și tehnică, care trebuie analizate împreună cu prevederile dreptului penal și procesual penal, dar și cu reglementările privind achizițiile publice, disciplina financiar-bugetară, auditul public și răspunderea persoanelor implicate în circuitul administrativ și contractual.

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Reprezentanții spitalului susțin că este necesară o conduită procesuală adecvată și protejarea drepturilor și intereselor legitime ale instituției. Totodată, documentația arată că personalul juridic propriu al spitalului se ocupă în principal de drept civil, dreptul muncii, contencios administrativ, recuperarea creanțelor și consultanță juridică instituțională și nu are experiență practică aprofundată în materia dreptului penal și procesual penal.

Prin proiect se propune ca serviciile să fie asigurate de un avocat cu experiență relevantă în drept penal și procesual penal.

Un consilier AUR a contestat oportunitatea angajării avocatului

Proiectul a fost criticat de consilierul județean Bogdan-Gheorghe Drășoveanu (AUR). Acesta a susținut că, în opinia sa, nu sunt îndeplinite condițiile pentru achiziționarea unor astfel de servicii juridice.

„Constatăm că s-a încetățenit această practică de achiziționare a serviciilor de asistență juridică fără respectarea prevederilor Ordonanței 26/2012. În cazul de față, nefiind nici pe departe îndeplinite excepțiile de la alineatul 2 din aceeași ordonanță”, a declarat consilierul.

Drășoveanu a invocat faptul că, în dosarul penal, cercetările sunt efectuate in rem, iar organele de urmărire penală au solicitat documente și înscrisuri de la instituție. „Este vorba despre un dosar penal în care se fac cercetări in rem și unde organul de urmărire penală (…) a solicitat, conform articolului 170 din Codul de procedură penală, o serie de documente sau înscrisuri pe care instituția are obligația să le pună la dispoziție”, a spus consilierul județean.

Acesta a pus sub semnul întrebării și dacă serviciile juridice sunt necesare exclusiv pentru apărarea intereselor spitalului sau dacă ar putea ajunge să protejeze indirect persoane fizice care ar putea fi vizate de cercetări. „Atunci se pune întrebarea: angajarea unei firme de avocatură vine într-adevăr să apere interesele instituției sau, indirect, ale persoanei care s-ar putea face vinovată de prejudicierea respectivei instituții?”, a întrebat Drășoveanu.

Consilierul AUR a încheiat susținând că persoanele care ar putea fi găsite vinovate trebuie să își formuleze propria apărare și a calificat proiectul drept „vădit nelegal și inoportun”.

Serviciul juridic al Consiliului Județean: „Îl apreciem legal”

De cealaltă parte, Anca Maria Banciu, șefa Serviciului Juridic și Contencios Administrativ din cadrul Consiliului Județean Sibiu, a susținut că proiectul respectă prevederile legale. „În ceea ce privește legalitatea actului administrativ supus astăzi dezbaterii și aprobării, îl apreciem legal”, a declarat aceasta.

Potrivit juristei, solicitarea Spitalului Județean se încadrează în excepțiile prevăzute de articolul 1 alineatul (2) litera b) din OUG 26/2012, referitoare la situațiile în care o instituție are personal juridic angajat, dar acesta nu poate asigura, din motive temeinic justificate, asistența juridică necesară.

Anca Maria Banciu a precizat că motivele invocate de spital sunt prezentate în documentația transmisă Consiliului Județean. „Necesitatea și obiectul acestei hotărâri este apărarea interesului instituției, apărarea interesului Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și în niciun caz a unor persoane fizice, deoarece nu putem vorbi la acest moment de persoane fizice”, a explicat aceasta.

Ea a mai spus că asistența juridică este necesară încă din etapa pregătirii și predării documentelor către organele de urmărire penală și pe parcursul cercetărilor.

Ce servicii juridice ar urma să fie contractate

Conform proiectului, avocatul ar urma să ofere consultanță și asistență pentru analiza documentelor relevante, stabilirea conduitei procesuale a instituției și formularea răspunsurilor către organele judiciare.

Contractul poate include și redactarea de cereri, memorii, puncte de vedere sau alte acte procedurale, analiza riscurilor juridice și patrimoniale pentru spital, precum și reprezentarea instituției în fața organelor de urmărire penală, a parchetelor și, dacă va fi cazul, a instanțelor.

Documentul precizează că achiziționarea serviciilor are caracter punctual, fiind limitată la dosarul penal nr. 2430/86/P/2026 și la procedurile direct conexe acestuia.

Proiectul a fost aprobat cu 15 voturi pentru și 4 împotrivă

După dezbateri, proiectul de hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a fost aprobat cu 15 voturi pentru și 4 împotrivă.

Dosarul penal nr. 2430/86/P/2026 se află în faza de cercetare, iar din documentația prezentată Consiliului Județean nu rezultă, la acest moment, o concluzie privind vinovăția vreunei persoane.